Vermischtes Oberviechtach

21.06.2017

6

0 21.06.2017

Bei der Jubiläumsfeier "70 Jahre Arbeiterwohlfahrt Oberviechtach" ehrte Vorsitzender Wilfried Neuber eine große Zahl treuer Mitglieder (wir berichteten). Eine besondere Ehre kam Hilde Helgert zu, die mit 60 Jahren die längste Mitgliedschaft aufweisen kann.

Da sie mit ihrem Mann Helmut im Senioren- und Pflegeheim lebt, besuchten Neuber, Stellvertreterin Marion Dietz und Grün-Weiß Präsident Michael Welnhofer die Jubilarin im Heim und überreichten ihr Urkunde, Nadel und ein Blumengeschenk. Gratulieren konnten sie Hilde Helgert auch zum 84. Geburtstag. Das Paar war in den vielen Jahren bei allen AWO-Veranstaltungen dabei und schwang gerne das Tanzbein. Besonderen Dank sagte ihr Präsident Welnhofer für die tolle Arbeit, die sie als Schneiderin für die Tanzgruppe Grün-Weiß geleistet hat. "Was wären wir in der Anfangszeit ohne diese Mitarbeit gewesen", so Welnhofer.Was wohl niemand mehr weiß, ist die Tatsache, dass Hilde Helgert in den Jahren 1952/53 aktive Tänzerin in der damaligen Garde war. Die Vorstandschaft wünschte ihr zusammen mit ihrem Mann noch viele gemeinsame Jahre im umsorgten Kreis des Seniorenheimes.