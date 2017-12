Hoch zu Ross

Vermischtes Oberviechtach

29.12.2017

Mit einem Weihnachtsreiten beschenkt der Pferdesportverein Mitglieder und Freunde. Eine hübsche Eisprinzessin eröffnet das "tierische Musical".

Von Kunststücken auf den Pferden, Westernreiten der besonderen Art, einem "tierischen Musical" bis hin zur Eisprinzessin: Der Pferdesportvereins (PSV) hatte beim Weihnachtsreiten viel zu bieten. Lydia Weinfurtner hatte dabei die Federführung übernommen. Sie schlüpfte auch in die Rolle der Moderatorin.Mit Eifer, Konzentration und Freude am Reiten waren die Akteure dabei, und es klappte alles wie am Schnürchen. Eisprinzessin Sarah eröffnete mit Pferd Rosa die Show, verfolgt von einem begeisterten Mond. Dann gingen die Lichter aus - aber nur, damit die Lichterquadrille besser zu verfolgen war, mit der die jungen Reiter die Zuschauer verzauberten. Reiterin Hildegard vermittelte dann mit ihrer Quarter Stute zu Westernmusik einen Eindruck von Reining, einer speziellen Disziplin des Westernreitens. In einer Quadrille zeigten die Kleinen vielbeklatschte, waghalsige Kunststücke auf dem Rücken der Pferde. Bei Glühwein und Würstchen gönnten sich Reiter und Zuschauer eine Pause, ehe Sabrina mit Bucki die Westerndisziplin "Trail" demonstrierte, bei der die Hindernisse in einer vorgegebenen Reihenfolge und Gangart absolviert werden mussten.Perfekt geschminkt ritten dann die Löwen, Leoparden und Zebras zu Melodien des Musicals "König der Löwen" durch die Steppe Afrikas, wofür auch sie mit viel Beifall belohnt wurden. Nach einer Reihe junger Akteure, die mit ihren Pferden durch die Manege preschten, bildete die Halsring-Quadrille den krönenden Abschluss eines gelungenen Weihnachtsreitens, das die intensive Verbindung zwischen Reiter und Pferd widerspiegelte.Da konnte auch der Nikolaus beim Finale, bei dem alle Reiter noch einmal in die "Manege" kamen, nur lobende Worte finden. Die Zuschauer honorierten die Darbietungen der jungen Reiter mit viel Beifall.