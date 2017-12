Vermischtes Oberviechtach

Der Dialekt muss ein wenig pausieren, wenn ein Jubiläum ansteht und der Heimatkundliche Arbeitskreis sein 30-Jähriges feiert. Bei aller Freude über Vorträge und Forschung gibt es auch etwas, was die Vorstandsmitglieder wurmt.

Neuwahlen Bei den Neuwahlen des Heimatkundlichen Arbeitskreises wurde Vorsitzender Ludwig Schießl im Amt bestätigt. Stellvertreter ist Siegfried Bräuer, Schriftführerin Maria Schießl, Kassier Dr. Karl-Heinz Foißner. (bgl)

Es war das 30. Vereinsjahr, das Vorsitzender Ludwig Schießl bei der Jahreshauptversammlung des Heimatkundlichen Arbeitskreises (HKA) Revue passieren ließ. Einmal mehr war sein Tätigkeitsbericht sehr umfangreich, wenn auch nicht in derselben Weise wie in den Jahren zuvor. Der Hauptgrund lag darin, dass 2017 der Schwerpunkt auf das Jubiläum "50 Jahre Museum Oberviechtach" gelegt wurde, deshalb gab es heuer keine Dialektabende. Im Gasthof "Zur Post" war auch Ehrenmitglied und Altbürgermeister Wilfried Neuber dabei, als es um den Rückblick ging. Schießls Bericht umfasste vor allem Vorträge über den Dialekt und die Hausnamen der Stadtgemeinde sowie Beiträge für verschiedene Publikationen.Als Höhepunkt nannte er den Vortrag von Daniela Schießl über die Rezeptionsgeschichte Doktor Eisenbarths. Es folgten die Berichte des Museumsleiters, der Stadtarchivarin und des Kreisheimatpflegers. Karl-Heinz Foißner sprach erneut die Ablehnung des Zwischenbaus zum geplanten Bau eines Stadtarchivs und die unverständliche Streichung der Halbtagskraft im Museum, Theresia Bauer, an. Stadtarchivarin Christa Zapf berichtete über ihre derzeitigen Arbeiten.Kreisheimatpfleger Ludwig Berger bemängelte die fehlende Inanspruchnahme seines Angebots zur Kooperation. Er hätte sich eine Zusammenarbeit und Beteiligung im Planungs- und Bauwesen seitens der Stadt Oberviechtach gewünscht, unter anderem bei der Errichtung von Verteilerschränken für schnelles Internet durch die Firma Amplus oder bei der Planung des Stadtarchivs. Nachdem sich Christa Zapf und Margaretha Landgraf bei den Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung gestellt hatten, gab es auch zwei Posten neu zu besetzten (siehe Info-Element). Per Akklamation wurde Vorsitzender Ludwig Schießl einstimmig im Amt bestätigt. Er bedankte sich bei den langjährigen, bisherigen Vorstandsmitgliedern Christa Zapf (Schriftführerin seit 1993) und Margaretha Landgraf (Kassiererin seit 1999) mit einem Geschenk. Er betonte, dass sich beide durch ihr großes Engagement und ihre hervorragende Arbeit bleibende Verdienste um den HKA erworben hätten.In seinem Rückblick auf "30 Jahre HKA" ließ der Vorsitzende noch einmal die Meilensteine der Entwicklung und Aktivitäten des Vereins Revue passieren. Unter dem Aspekt der Standortbestimmung verhehlte er nicht seine Enttäuschung über den negativen Stadtratsbeschluss zum geplanten Verbindungsbau zwischen Museum und Stadtarchiv. Was er vor allem kritisierte, war die Vorgehensweise, auch und vor allem von langjährigen Weggefährten.In seinem Ausblick auf das kommende Vereinsjahr nannte Schießl einen Vortrag beim Bayerischen Bauernverband zum Dialekt, eine Festansprache beim Bayerischen Nordgautag in Wiesau zum Thema "Ist der Dialekt noch zeitgemäß?", die Fertigstellung des Buches von Maria Schießl über ihr Dialektprojekt als Teil des Programms "MundART WERTvoll", einen Vortrag in Neualbenreuth über die dortige Mundart und die Fortsetzung der Dialekt-Kolumne in den Oberpfalz-Medien.