09.06.2017

Der Auftakt für drei tolle Festtage der Feuerwehr Pullenried ist gelungen. Nach dem Bieranstich am Freitagabend sorgten die Festdamen sogleich für Stimmung auf der Bühne. Vorfreude herrscht über das angesagte "Kaiserwetter" für den Festsonntag.

Festprogramm Samstag, 10. Juni



Am Abend steigt der "Tag der Jugend und der Junggebliebenen" mit der Partyband "Maxxx". Vor 21 Uhr wird kein Eintritt erhoben. Brigitte Walbrun (Rosi) und Lucas Bauer (Patrick) aus der TV-Serie "Dahoam is Dahoam" sind zu einer Autogrammstunde im Festzelt anwesend.



Sonntag, 11. Juni



8. 30 Uhr Kirchenzug; 9 Uhr Festgottesdienst mit Segnung des neuen Tragkraftspritzen-Löschfahrzeugs; Weißbier-Frühschoppen mit der Stadtkapelle Oberviechtach. 14 Uhr Festzug und Bierzeltunterhaltung mit der Blaskapelle Kunschir. Festausklang am Abend mit der Kirwaband "Sakrisch".

-Pullenried. Die Feuerwehr Pullenried eröffnete mit ihrem Patenverein Pirkhof und den beiden Ehrenpatenvereinen aus Langau und Wildeppenried das Jubiläumsfest "140 Jahre Feuerwehr Pullenried" mit Fahrzeugsegnung. Bei der Aufstellung am Festzelt hatten sich auch viele Gäste eingefunden. Als die Pirkhofer Böllerschützen mit einem Salut den Startschuss gaben, setzte sich der kleine Festzug zu den Klängen der Stadtkapelle Oberviechtach in Richtung Kriegerdenkmal in Bewegung. Stadtpfarrer Alfons Kaufmann lobte den Jubelverein dafür, dass er an den Beginn des Jubiläumsfestes das Gedenken an die verstorbenen Feuerwehrkameraden und der Verstorbenen der Gemeinde gestellt hat. In die Fürbitten schlossen die Festdamen auch das Gebet um den Frieden in der Welt ein. Bürgermeister und Schirmherr Heinz Weigl dankte den Lebenden und den Verstorbenen für ihren Einsatz für die Mitbürger und legte zusammen mit den Stadträten Hans Hösl und Tobias Ehrenfried am Ehrenmal einen Kranz nieder. Hans Wolf sprach den Verstorbenen den Dank und die Anerkennung für das Geleistete aus, worauf auch die Feuerwehr Pullenried einen Kranz niederlegte.Bei der Rückkehr ins Festzelt erwartete die Vereine bereits zünftige Marschmusik, und es konnte der Bieranstich erfolgen. Mit nur zwei Schlägen von Schirmherrn Bürgermeister Heinz Weigl saß der Bierhahn im ersten Fass Festbier. Weigl und Ehrenschirmherr Rudolf Fuchs stießen mit Festleiter Stefan Rupp, Landrat Thomas Ebeling, den Vertretern der Patenvereine und der Familie Plößl von der Rhaner-Brauerei - die mit Bierkönigin Angelina nach Pullenried gekommen war - auf ein gutes Gelingen des Jubiläumsfestes an. Die "Schlossberger" aus Eslarn eröffneten den ersten Festtag mit bayerisch-böhmischer Blasmusik (weiterer Bericht folgt).