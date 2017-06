Jungstörche bald flügge

Vermischtes Oberviechtach

Die ersten Trainingseinheiten haben sie schon hinter sich. Bald werden die Oberviechtacher Jungstörche zu größeren Runden abheben. Sie mit ausreichend Kalorien zu versorgen, ist für die Eltern eine logistische Meisterleistung.

(frd) Die vier Jungstörche sind von der Größe her fast nicht mehr von den Altstörchen zu unterscheiden. Nur die schwarzen Schnäbel verraten ihr jugendliches Alter. Fast den ganzen Tag über sind sie inzwischen in Bewegung.In diesem Jahr brauchen die beiden Storchenwarte, Maria und Erhard Wagner, die von ihrem Küchentisch aus auf den Horst blicken, wohl zumindest tagsüber keinen Fernseher. Die Storchenfamilie bietet ein "volles Programm". Nun, da sich die Jungstörche schon selber gegen mögliche unliebsame Horstbesucher wehren können, sind die Eltern oft gemeinsam unterwegs, um genug Futter und Wasser heranzuschaffen, aus menschlicher Sicht eine "logistische Meisterleistung".Die Jugend wechselt sich unterdessen bei Flugübungen ab. Mancher schafft es schon ganz schön hoch hinauf. Damit sind es nur noch wenige Tage, bis sich die Altstörche wieder mehr um sich selbst kümmern und von den Strapazen der vergangenen Monate erholen können. Bei sechs Störchen im Horst ist es ja auch ganz schön eng geworden. Das Prädikat "Muster-Eltern" haben sich die beiden Altstörche schon jetzt verdient.Bleibt zu hoffen, dass in diesem Jahr keiner der Störche einen Unfall hat und dass alle im Herbst rechtzeitig ihren Flug in den Süden antreten können.