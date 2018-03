Vermischtes Oberviechtach

25.03.2018

25.03.2018

Die Kapelle in Oberlangau ist ein beliebter Anlaufpunkt auch für auswärtige Gruppen. Der Kapellenbauverein hat deshalb nach wie vor zu tun und kümmert sich auch um das gesellschaftliche Dorfleben.

Neuwahlen 1 Vorsitzende Martina Kiesbauer, 2. Vorsitzender Hubert Ach, Kassier Mathilde Bösl, Schriftführer Herbert Bösl. Beisitzer: Alexander Hofmann, Reinhold Malzer, Martin Ach, Christian Bösl, Christa Zimmermann, Markus Brenner. Kassenprüfer sind Charlotte Ach und Karl Schmid. (weu)

-Oberlangau. Einigkeit herrscht beim Kapellenbauverein Oberlangau. Das bewährte Vorstandsteam wurde für weitere drei Jahre wiedergewählt. Dritter Bürgermeister Peter Forster hatte als Wahlleiter leichtes Spiel, da alle Posten schnell wieder besetzt waren. Er dankte den Vorstandsmitgliedern namens der Stadt für ihr Engagement und wünschte auch für die Zukunft ein harmonisches Miteinander.Vorsitzende Martina Kiesbauer blendete auf die Aktionen des vergangenen Jahres zurück, die für die 39 Mitglieder des Vereins, aber auch für die Allgemeinheit organisiert wurden. Der Frauenbund Winklarn hat mit Pfarrer Eugen Wismeth eine Wallfahrt zur Kapelle gemacht und auch der Frauenbund Oberviechtach hat die schmucke Kapelle für eine Bibelwanderung mit Dekan Alfons Kaufmann ausgewählt. Faschingskranzl, Johannisfeuer, Kartenabend und Spieleabend waren schöne, gesellige Veranstaltungen. Eine Herbstwanderung führte von Oberlangau nach Gaisheim, wo eingekehrt wurde. Daneben wurden Kreuzwegandachten, Maiandachten und Rosenkränze in der Kapelle abgehalten. Nachdem die Neuwahlen zügig verliefen (siehe Kasten), ging Vorsitzende Martina Kiesbauer auf die geplanten Aktivitäten ein. Sie hob besonders die Messe an Josefi hervor und die Pflegemaßnahmen an Kapelle, Josefshaus und Spielplatz. Mit einer Brotzeit und Kaffee und Kuchen wurde der gesellige Teil eingeläutet.