Vermischtes Oberviechtach

07.06.2017

(frd) Seine unschätzbaren Verdienste für die Region Oberviechtach und weit darüber hinaus sind schon vielfältig anerkannt und gewürdigt worden. Nun hat Karl-Heinz Stoppa am Pfingstmontag einen "runden Geburtstag" gefeiert, den er selbst, da er sich auch so fühlt, als "60plus" bezeichnet hat.

Über 80 Gratulanten sind am Pfingstmontagvormittag zum Anwesen von Karl-Heinz Stoppa gekommen und haben ihm bei einem zünftigen Weißwurstfrühstück zu seinem 70. Geburtstag gratuliert. Die Stadtkapelle Oberviechtach spielte ihm ein Ständchen, worüber sich der "junge Jubilar" besonders freute. Da Karl-Heinz Stoppa sowohl in vielen Vereinen, im geschäftlichen und öffentlichen Leben und in der Kommunalpolitik zeitlebens sehr aktiv, meist an vorderster Front stand, hatte er an seinem Geburtstag auch ein ganze Reihe von Gratulanten zu begrüßen.Neben Bürgermeister Heinz Weigl, der in einer kurzen Laudatio die Verdienste Stoppas für die Bürger der Region, aber auch im Landkreis Schwandorf herausstellte, konnte Stoppa neben seiner Familie und Freunden auch Abordnungen zahlreicher Oberviechtacher Vereine wie der Feuerwehr, des CSU-Ortsverbandes, der Krieger- und Soldatenkameradschaft, des Kolpingvereins, des Tischtennisvereins, des ADAC-Ortsclubs, Vertreter der Schulen und der Wirtschaft, Vertreter von Fördervereinen und viele weitere Gratulanten begrüßen.In vielen dieser Vereine war Stoppa nicht nur aktiv, sondern auch in der vordersten Vorstandsriege, so dass ihm viele dieser Verein zu Dank verpflichtet sind, was sie mit dieser Gratulation zum 70. Geburtstag zum Ausdruck brachten. Der Jubilar dankte neben seinen Familie all seinen Wegbegleitern für die ihm gewährte Unterstützung, die es ihm ermöglichte auf ein erfüllte Leben zurückzublicken. Doch trotz seiner nun vollendeten sieben Jahrzehnte steht der Jubilar als Geschäftsführer des Oberviechtacher Alten- und Pflegeheimes in der Verantwortung, weshalb er "seinen Mädels", an der Spitze Heim- und Pflegedienstleiterin Katharina Schneider, seinen besonderen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit aussprach. Besonders dankte Stoppa auch der Oberviechtacher Feuerwehr, dass er 2015 beim 150-jährigen Gründungsjubiläum als Ehrenschirmherr mitwirken durfte. Stoppa lud alle Gratulanten zu einem Weißwurstfrühstück und zu Kaffee und Kuchen.Mit der Bayern- und der Nationalhymne, gespielt von der Stadtkapelle wurde die Gratulationscour für einen verdienten Bürger, der die Oberviechtacher Stadtgeschichte mitgeschrieben hat, beendet.