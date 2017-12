Vermischtes Oberviechtach

20.12.2017

Das Leseverständnis der Grundschüler ist wieder einmal Thema der Öffentlichkeit. Kürzlich wurden die Ergebnisse der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) bekanntgegeben, bei der die Schüler der vierten Klassen international gesehen nur im unteren Mittelfeld angesiedelt sind. In diesem Zusammenhang sind die hervorragenden Leseleistungen beim Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule ein Zeichen dafür, dass die Schule auf dem richtigen Weg ist. Kilian Groß siegte beim Vorlesewettbewerb und wird am Kreisentscheid in Schwandorf teilnehmen. Kilian überzeugte die Jury, bestehend aus Rektor Werner Winderl, den Lehrkräften Astrid Senft (6b), Corinna Ziegler (6 a) und Jürgen Dietl sowie Heike Hagl, die die Buchhandlung Blenz (ehemals Forstner) vertrat. Der Sieger las aus dem Buch "Rico, Oskar und die Tieferschatten". Im zweiten Teil musste jeder Teilnehmer einen unbekannten Text ("Das Austauschkind"), lesen. Bewertet wurden dabei Lesetechnik, Gestaltung und Textverständnis. Für die fünf Besten gab es Urkunden und die Buchpreise, die von der Buchhandlung Blenz zur Verfügung gestellt wurden: Kilian Groß, Daniel Betz, Toni Kleemann, Tim Fischer, Jonas Aumer.