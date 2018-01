Vermischtes Oberviechtach

15.01.2018

Ein neues Einsatzfahrzeug ist kein Geschenk an die Feuerwehr, sondern eine sinnvolle Investition in die Sicherheit der Bevölkerung. Das hat sich in Pullenried schon nach kurzer Zeit gezeigt. Bei der Jahreshauptversammlung steht der 140. Geburtstag der Wehr noch einmal im Mittelpunkt.

-Pullenried. Wer viel gearbeitet hat, der hat sich auch eine Brotzeit verdient. Im Hinblick auf das Festjahr 2017 startete die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Pullenried deshalb mit einem gemeinsamen Essen im Gasthaus Dobmeier. Das Jubiläumsfest "140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pullenried", sorgte in Verbindung mit der Weihe des neuen Einsatzfahrzeuges auch für viele Kontobewegungen.Kommandant Michael Wolf lobte die Aktiven, da sie bei zwei Verkehrsunfällen, bei der Beseitigung von umgestürzten Bäumen und bei einer Personensuche ihre schnelle Einsatzbereitschaft bewiesen haben. Wolf stellte heraus, dass die Atemschutzträger schon während der Fahrt die volle Einsatzbereitschaft im neuen Fahrzeug hergestellt haben und mit dem Wasser an Bord und einem Schaumeinsatz ein Fahrzeugbrand gelöscht werden konnte. Damit habe das neue Einsatzfahrzeug, und noch mehr die Personen die damit arbeiten, ihre Premiere bestanden. Wolf erinnerte an die Rauchmelderpflicht. Dies werde zwar nicht kontrolliert, fehlende Geräte könnten aber im Brandfall zu Nachteilen bei der Zahlung von Schäden führen. Der stellvertretende Kommandant und Festleiter des Jubiläumsfestes, Stefan Rupp, dankte für die sehr gute Unterstützung beim Fest. Viele Mitglieder seien an ihre Belastungsgrenze herangeführt worden, betonte er.Jugendwart André Lierse dankte den Anwärtern, dass sie sich in die Arbeit für die Wehr eingebracht haben. 2018 stehe wieder mehr der Ausbildungsbereich im Mittelpunkt. Aus beruflichen Gründen wolle er jedoch seinen Posten in andere Hände übergeben, was auch in der nachfolgenden Dienstversammlung geschah (siehe Artikel unten).Vorsitzender Franz Balk bewertete 2017 als ein "sehr bewegtes und intensives Vereinsjahr", an dessen Gelingen viele innerhalb und außerhalb der Wehr ihren Anteil haben. Das Jubiläumsfest, die Besuche bei anderen Vereinen und die "normalen" Veranstaltungen wie das Fasching-Ausackern haben einen hohen ehrenamtlichen Zeitaufwand gefordert.Das Jubiläumsfest konnte nur gelingen, da alle da angepackt haben wo es nötig war. Sein besonderer Dank galt unter dem Beifall der Versammlung Festleiter Stefan Rupp. Sowohl Kreisbrandinspektor (KBI) Richard Fleck als auch Bürgermeister Heinz Weigl würdigten die Leistungen aller, die zum Gelingen des Jubiläums ihren Beitrag geleistet haben. Damit sei die Dorfgemeinschaft wieder ein Stück weiter zusammengerückt und habe sich auch nach außen hin als eine gut funktionierende Gemeinschaft dargestellt.