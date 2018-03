Vermischtes Oberviechtach

Besuch von der Pfarrjugend aus Oberviechtach bekam in diesen Tagen Landrat Thomas Ebeling. 16 aktive Jugendliche der Pfarrei machten sich gemeinsam mit Kaplan Martin Popp auf den Weg nach Schwandorf, um sich über den Landkreis und die Arbeit des Landrats zu informieren. Thomas Ebeling beschrieb einen für ihn typischen Tagesverlauf und zählte die vielen Aufgaben auf, die in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung liegen. Beim anschließenden gemeinsamen Burger-Essen gab es noch viele Fragen an den Landrat, die offensichtlich zur vollsten Zufriedenheit beantwortet wurden: "Es ist sehr interessant zu erfahren, welche Person hinter dem Titel Landrat steht und zum anderen, dessen Berufsfeld etwas genauer kennenzulernen", meinte Lukas.