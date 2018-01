Vermischtes Oberviechtach

04.01.2018

45

0 04.01.201845

Relativ glimpflich ist ein Unfall abgelaufen, der sich am frühen Mittwochabend kurz nach der Ortsausfahrt Pirkhof in Richtung Plechhammer ereignete.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus Eslarn mit seinem BMW von Oberviechtach her kommend bei regennasser Fahrbahn und schlechten Sichtverhältnissen die Staatsstraße 2160 in Richtung Plechhammer.Etwa 200 Meter nach der Abzweigung Lukahammer übersteuerte er sein Fahrzeug so heftig, dass dieses in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam, mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum stieß und auf die Beifahrerseite kippte. Die Airbags lösten aus. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock und wurde nach der Erstversorgung des BRK in das Oberviechtacher Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehren aus Pirkhof und Pullenried sperrten die Straße für einige Zeit und säuberten die Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.