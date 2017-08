Vermischtes Oberviechtach

09.08.2017

12

0 09.08.201712

Das Feuerwehrkonzept für das Stadtgebiet hat das Ziel, dass allen Bürgern in Notsituationen gleich schnell und gleich wirkungsvoll geholfen werden kann. Da es auch im östlichen Teil des Stadtgebietes ein besonders schützenswertes Objekt gibt, muss dem Rechnung getragen werden.

Zum Schutz der Bürger

Unterm Segen Gottes

Dank und Anerkennung

Oberviechtach/Wildeppenried. Dieses besonders schützenswerte Objekt ist der Kindergarten in Pullenried. Sollte dort, was alle nicht hoffen, ein Brand ausbrechen, ist der Weg der Stützpunktwehr Oberviechtach mit einem gut ausgestatteten Löschfahrzeug zu weit. Deswegen müssen gut ausgestattete Einsatzfahrzeuge näher stationiert sein und auch Löschwasser und eine Atemschutzausstattung an Bord haben, um nötigenfalls schnell Leben retten zu können.Deshalb sind die neuen Löschfahrzeuge mit den entsprechenden Ausstattungen für die Feuerwehren Pullenried und Wildeppenried auch nicht für die beiden Feuerwehren, sondern letztendlich für jeden Bürger beschafft worden, um den Brandschutz gleichzustellen. Aus diesem Grund ist das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Wildeppenried schon gesegnet worden, obwohl die große Einweihungsfeier erst Anfang Juni des kommenden Jahres mit einem zweitägigen Fest gefeiert wird.Damit die Feuerwehr auch bis dahin schon mit Gottes Segen unterwegs ist, hatte die Wildeppenrieder Wehr eine kleine "Segensfeier" anberaumt, zu der Kommandant Michael Schlagenhaufer neben Stadtpfarrer Alfons Kaufmann auch Bürgermeister Heinz Weigl, Altbürgermeister Wilfried Neuber, den Vertreter der Lieferfirma Magirus, Otmar Fasold und größere Abordnungen der Stützpunktwehr Oberviechtach und der Nachbarwehr Pullenried eingeladen hatte.Auf Bitte des Kommandanten stellte Pfarrer Alfons Kaufmmann das neue Löschfahrzeug unter den Segen Gottes und im gemeinsamen Gebet baten alle, dass Gott seine schützende Hand über all die Menschen halten möge, die mit diesem Fahrzeug unterwegs sind und dass er die Menschen der Region vor Bränden und sonstigem Unheil verschonen möge. Nach dem Segen hob Kommandant Michael Schlagenhaufer mit Matthias Stör von der Stützpunktwehr Oberviechtach den Mann hervor, der in Absprache mit den Feuerwehren Wildeppenried, Pullenried und der Stützpunktwehr Oberviechtach sowie der Kreisfeuerwehrführung mit dem Magirus-Verkaufsberater das Ausstattungskonzept entworfen und festgelegt hat.Ihm sprach Schlagenhaufer seinen besonderen Dank und seine Anerkennung, verbunden mit der Übergabe eines Präsentes, aus. Das neue TSFW (Tragkraftspritzenlöschfahrzeug Wasser) ist dasselbe, wie es vor einige Monaten auch die Pullenrieder Wehr erhalten hat und hat 800 Liter Wasser an Bord, womit der Löscheinsatz unmittelbar nach dem Eintreffen beginnen kann. Neben einer Atemschutzausrüstung verfügt dieses neue Löschfahrzeug auch über ein Notstromaggregat, einen Lichtmast und eine deutlich verbesserte Beleuchtungsausstattung.Da die Wildeppenrieder Wehr aus Freude über das neue Löschfahrzeug auch in Feierstimmung war, lud sie zu einer kleinen Brotzeit und zu Umtrunk ein und ist sich sicher, dass alle auch wieder zur großen Einweihungsfeier am ersten und zweiten Juni 2018 kommen werden.