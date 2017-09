Vermischtes Oberviechtach

18.09.2017

Sie halten die Löschfahrzeuge in Schuss und sorgen dafür, dass die Pumpen funktionieren: Den Maschinisten kommt bei den Feuerwehren eine große Bedeutung zu. Für diese Aufgabe haben 13 Wehren aus dem Landkreis nun Verstärkung erhalten.

Viel Technik zu beherrschen

Fit für Reparaturen sein

Insgesamt 36 Unterrichtseinheiten umfasste bei der Stützpunktwehr Oberviechtach ein Lehrgang zur Ausbildung von Maschinisten für Tragkraftspitzen und Löschfahrzeuge. Ihnen kommt nicht nur bei der Wartung und Pflege von Ausrüstung und Gerätschaften hohe Bedeutung zu, beim Bedienen der Feuerlöschkreiselpumpen tragen sie die Verantwortung dafür, dass im Brandfall die Wasserversorgung funktioniert.Dafür müssen die Maschinisten eine gründliche Ausbildung absolviert haben. Sie müssen die Vielzahl an technischen Einrichtungen beherrschen, mit denen moderne Löschfahrzeuge und Feuerlöschkreiselpumpen versehen sind. Alles im Hinblick auf einen größtmöglichen Übungs- und Einsatzerfolg.Damit die Ortsfeuerwehren den hohen Ausbildungsaufwand für die Maschinisten nicht alleine stemmen müssen, finden Lehrgänge für die Bewerber meist gesammelt statt. In den vergangenen drei Wochen rüsteten sich künftige Maschinisten bei der Stützpunktwehr Oberviechtach für die neuen Aufgaben. Die Teilnehmer kamen von den Feuerwehren Wildeppenried, Bach, Weiding bei Schönsee, Alletsried, Dieterskirchen, Eigelsberg, Kemnath bei Fuhrn, Bruck, Schneeberg, Pullenried, Pondorf, Glaubendorf und Oberviechtach. Die Schulung in Theorie und Praxis übernahmen die Ausbilder Anton Herrmann, Herrmann Huber, Tobias Eckert, Michael Altrichter und Martin Pösl. In 36 Unterrichtseinheiten gaben sie den Bewerbern das nötige Rüstzeug als Maschinist mit auf den Weg.Zu dieser Ausbildung gehörte die fachgerechte Einweisung in Bedienung und Handhabung der Feuerlöschkreiselpumpe, des Löschfahrzeuges oder der Tragkraftspritze, wie auch die Einweisung in sämtliche Stromaggregate, die dem Maschinisten bekannt sein müssen. Bei Ausfällen muss der Maschinist in der Lage sein, die Gründe zu erkennen und nötigenfalls auch kleinere Reparaturen vornehmen können.Für diesen Lehrgang hat die Stützpunktwehr, in Verbindung mit den Ortswehren, die dazu nötigen Gerätschaften und auch die Räumlichkeiten für einen geordneten Unterrichtsablauf zur Verfügung gestellt. Zum Abschluss der Ausbildung am Wochenende dankten Bürgermeister Heinz Weigl und Kreisbrandmeister Marek Engelmann der Feuerwehr Oberviechtach für die Unterstützung des Lehrgangs. Ein Lob galt auch den Ausbildern für die Vermittlung ihres Wissens an die künftigen Maschinisten. Diese Gelegenheit wurde auch zum Dank genutzt, um allen zu danken, die sich im Ehrenamt für ihre Mitbürger einsetzen.