14.08.2017

Die Folgen der demografischen Entwicklung abzumildern, und zwar mit einem generationsübergreifenden Ansatz, das ist eines der Ziele der Lokalen Aktionsgruppe "Regionalentwicklung Landkreis Schwandorf". Dafür ist der Verein auf die Mitarbeit der Gemeinden angewiesen.

Gemeinsam fit bleiben

Hohe Förderquote

Projektträger Im von der Europäischen Union geförderten LEADER-Projekt "Mehrgenerationenplätze 'Xund&Fit'" arbeiten insgesamt zehn Kommunen aus dem Landkreis Schwandorf gemeinsam an der Schaffung eines Netzwerks an Mehrgenerationenplätzen. Beteiligt sind der Markt Bruck i.d.Opf, die Gemeinde Dieterskirchen, der Markt Neukirchen-Balbini, die Stadt Neunburg vorm Wald, die Gemeinde Niedermurach, die Stadt Pfreimd, die Stadt Schönsee, die Stadt Teublitz, die Gemeinde Thanstein sowie der Markt Winklarn. Koordiniert wird die Zusammenarbeit von der Lokalen Aktionsgruppe "Regionalentwicklung Landkreis Schwandorf e.V.". (pmih)

Anfang 2016 wurde die Idee geboren, ein regionales Kooperationsprojekt in mehreren Kommunen zu schaffen und sich mit diesem Gesamtprojekt für eine Leader-Förderung zu bewerben. Seit Anfang der 1990er Jahre unterstützt die Europäische Union mit dem Leader-Ansatz modellhafte Projekte im ländlichen Raum.Wichtig ist dabei der sogenannte Bottom-up-Ansatz: Die Menschen vor Ort sollen regionale Prozesse mitgestalten und die Region gemeinsam weiterentwickeln. Zu Beginn jeder EU-Förderphase wird mit lokalen Akteuren eine Entwicklungsstrategie für die Region erstellt. Für die Umsetzung sind öffentlich-private Partnerschaften, die sogenannten "Lokalen Aktionsgruppen" (LAGs) zuständig.Konkret geht es um die Errichtung von neuen Freizeitanlagen, die Menschen jeder Altersgruppe ansprechen sollen. Anders als bei herkömmlichen Kinderspielplätzen werden bei diesen Mehrgenerationenplätzen die Bedürfnisse von Senioren besonders berücksichtigt.Dabei steht der gesundheitliche Aspekt, also das Trainieren von Koordination, Fitness und Motorik, besonders im Vordergrund. Natürlich sollen auch der Zusammenhalt, das Gemeinschaftsgefühl und das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Gruppen - und eben auch Generationen - gefördert werden. Auch die Nutzung durch örtliche Einrichtungen und Vereine ist vorgesehen.Die Idee zur Errichtung der Mehrgenerationenplätze ist in der Bevölkerung durchwegs positiv aufgenommen worden. Dies zeigt sich nicht nur an der großen Resonanz der zehn teilnehmenden Gemeinden, sondern auch an der Mitwirkung von zahlreichen Gruppen und Vereinen an der aktiven Umsetzung.Die jeweilige Ausgestaltung der Plätze erarbeitet jede Kommune unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort mit ihren Bürgern selbstständig. Bei der Öffentlichkeitsarbeit, der Beschilderung sowie bei den Eröffnungsveranstaltungen arbeiten die Projektpartner zusammen.Koordiniert wird das ganze vom LAG-Management, das auch die Beratung der teilnehmenden Gemeinden, beispielsweise bei Anträgen und Formalitäten, übernimmt. Das EU-Projekt Leader unterstützt die Kommunen mit einer Förderquote von 60 Prozent. Wie in einer Mitgliederversammlung der Lokalen Aktionsgruppe im Juni vergangenen Jahres beschlossen, werden Fördermittel in Höhe von insgesamt 180 000 Euro gleichmäßig auf die zehn Projektpartner verteilt. Somit stehen jeder Kommune maximal 18 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Die restlichen 40 Prozent werden durch die jeweilige Kommune finanziert.Mittlerweile ist ein Großteil der gestellten Anträge genehmigt und die ersten Gemeinden haben mit den Ausschreibungen begonnen. Angesichts der intensiven Vorplanungen geht die LAG davon aus, dass alle Plätze bis Ende 2018 fertiggestellt sein werden.