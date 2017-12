Vermischtes Oberviechtach

14.12.2017

Gemeinsam kochen, singen und auch mal ausbuttern: Gerade solche Aktionen kommen bei den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Oberviechtach gut. Bei einer Mitarbeiterehrung kamen noch mehr Argumente auf den Tisch, warum das Personal selbstbewusst auftreten sollte.

Für Abwechslung gesorgt

Wertvolle Arbeit

Ehrungen Für 10 Jahre engagierte Arbeit im Alten- und Pflegeheim wurden die Köchin Barbara Deml, die Küchenhilfe Manuela Schneeberger und die Pflegefachkraft Monika Zwack geehrt



20 Jahre gehören dem Team Küchenhilfe Monika Ferschl, Reinigungskraft Irmgard Lang und Pflegefachkraft Rosi Bronold an.



25 Jahre lang hat sich die Pflegehelferin Angelika Brandl in die Arbeit für die Heimbewohner eingebracht. (frd)

Einer Weihnachtsfeier für die gesamte Belegschaft ging eine Personalversammlung und die Ehrung langjähriger und verdienter Mitarbeiterinnen voraus. Bei den Prüfungen der Qualitätsbereiche durch die Aufsichtsbehörde erhielt das Haus auch in diesem Jahr wieder "Bestnoten".Zu Beginn der Personalversammlung dankte Geschäftsführer Karl-Heinz Stoppa seinen Mitarbeitern dafür, dass auch in diesem Jahr die Beurteilung der Einrichtung wieder sehr positiv ausgefallen ist. Das war für den Geschäftsführer ein guter Grund, sich bei all seinen Mitarbeitern für ihr Engagement, ihre Zuverlässigkeit und Loyalität zu bedanken. Dies komme schließlich vor allen Dingen der Lebensqualität der Bewohner zugute.Passagen aus den Prüfprotokollen wie "Das Alten- und Pflegeheim Oberviechtach präsentierte sich in einem wohnlichen und sauberen Zustand" oder "Die stichprobenartig befragten Bewohner äußerten sich lobend über die Pflegekräfte, da sie ihnen freundlich und höflich gegenübertreten", stellte Geschäftsführer Stoppa als besonders wichtig heraus. Sie würden für das "Gesamt-Wohlfühl-Gefühl" der Bewohner und für die hervorragende Arbeit und den einfühlsamen Umgang mit ihnen sprechen.Gegenüber dem Prüfpersonal haben die Bewohner betont, was sie als besondere Abwechslung empfinden: Kochrunden, das gemeinsame Singen, Rate- und Bewegungsspiele, die schönen Wochenenden im Rosengarten und die Feiern an den Festtagen. Aktionen wie, das Oktoberfest oder das Ausbuttern würden sie an ihre Jugend erinnern. All das, so Stoppa, sei nur Dank des großen Engagements der Mitarbeiter möglich, die sich damit oft auch über das geforderte Maß hinaus mit ihrem Arbeitsplatz identifizieren. Stellvertretend für alle Mitarbeiter galt der besondere Dank des Geschäftsführers Heim- und Pflegedienstleiterin Katharina Schneider, ihrer Stellvertreterin Anneliese Deyerl und Verwaltungsleiterin Michaela Mösbauer. Sie würden auch die optimale Belegung des Hauses sicherstellen.Immerhin, so Stoppa, sei das Alten- und Pflegeheim mit 128 Mitarbeitern auch einer der größten Arbeitgeber der Stadt Oberviechtach. Mit 7 Auszubildenden, 2 kommen im September 2018 dazu, biete die Einrichtung auch jungen Menschen eine gute Perspektive. "Weiterqualifizierungen und Weiterbildungen des Personals sind hier eine Selbstverständlichkeit", so Stoppa. Sein Dank galt auch den Gesellschaftern und den Mitgliedern des Heimbeirats, da nur mit Hilfe ihrer vertrauensvollen Zusammenarbeit ein angenehmes Betriebsklima im Heim möglich sei.Dann standen die zu ehrenden, langjährigen Mitarbeiterinnen im Vordergrund. Für jede von ihnen hatte Stoppa, um den hohen Stellenwert ihrer Arbeit zu würdigen, eine ausführliche Laudatio vorbereitet. Gemeinsam könnten die Mitarbeiterinnen auf insgesamt 115 Jahre Erfahrung, Einsatz und Engagement zurückblicken. Auch dank ihrer Arbeit sei das Oberviechtacher Alten- und Pflegeheim zu einem "Vorzeigehaus" geworden, das positiv weit über die Region hinaus ausstrahlt.Einen Appell richtete Stoppa an die Pflegekräfte: Sie sollten sich bewusst sein, dass sie in der Gesellschaft eine sehr wertvolle Arbeit leisten und deshalb ihren Berufsstand auch nach außen hin selbstbewusst und positiv vertreten können.