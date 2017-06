Vermischtes Oberviechtach

Urnengräber werden immer öfter nachgefragt. Am Friedhof in Oberviechtach ist ab sofort die letzte Ruhe auf einer Wiese und im Schatten von Laubbäumen möglich. Der Stadtrat legte die Kostensatzung einstimmig fest. Der Beschluss für das neue Baugebiet "Am Wiesengrund" wurde vertagt.

Kein Pflegeaufwand

Aufgang fertig

Fußballplatz mähen

Zwei Anträge Alexander Ried, Sprecher der CSU/CWG/Aktive-Fraktion stellte zu Beginn der Sitzung zwei Anträge. Zunächst forderte er eine Vertagung des Tagesordnungspunktes neun (Behandlung der Stellungnahmen und Beschluss des Bebauungsplanes "Im Wiesengrund"), nachdem die Unterlagen dazu (50 Seiten) erst am Montagabend bei den Fraktionen eingegangen sind.



Bürgermeister Heinz Weigl sprach von einem zeitlichen Druck und riet davon ab, ansonsten könne das ganze Baugebiet gefährdet sein. Mit drei Gegenstimmen ging die Vertagung auf die Juli-Sitzung durch. Die zweite Forderung war, einen von der Fraktion fristgerecht gestellten Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen. Dies wurde mit 8:7 Stimmen abgelehnt.



Hier ging es darum, den Sitzungstag von Dienstag auf Montag zu verlegen, damit auch der Landtagsabgeordnete Alexander Flierl an den Gemeinderatssitzungen teilnehmen kann. "Wir haben schon einmal darüber abgestimmt. Es gibt keine neuen Erkenntnisse", erklärte der Bürgermeister. Auch sollte das Ergebnis der Rechtsaufsicht abgewartet werden, welche die CSU kontaktiert habe. (ptr)

Nach zwei Anträgen der CSU/CWG/Aktive-Fraktion (siehe Kasten) informierte Bürgermeister Heinz Weigl über ein Schreiben von Josef Biebl (SPD) vom 19. Mai. Dieser möchte nach 27 Jahren sein Stadtratsmandat aus persönlichen und privaten Gründen zum 30. Juni niederlegen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.Nachdem die Nachfrage da ist, will die Stadt auf der Wiese im neuen Friedhof Urnengrabplätze unter Bäumen anbieten. "Das ist schöner als eine Urnenwand", sagte der Bürgermeister. Die Baumurnen- bzw. Wiesenurnen-Bestattung ist naturnah, die Behälter verrotten und auf die Hinterbliebenen wartet kein Pflegeaufwand. Die kleine Grabplatte mit Beschriftung wird bodengleich in die Wiese versenkt; die Mäharbeiten übernimmt der Bauhof.Der Stadtrat befasste sich bereits in der Sitzung am 19. April 2016 mit dieser Thematik - am Dienstag wurde nun die neue Friedhofsgebührensatzung mit der Aufnahme der Urnenbaumgräber einstimmig verabschiedet. Wie Michael Hösl ausführte, schlägt das Friedhofamt eine Grabgebühr von 300 Euro für 15 Jahre Liegezeit vor. Für die Steinplatte einschließlich der Beschriftung fallen 370 Euro an. Ebenfalls neu ist, dass die Gebühren für die Leichenkühltruhe nicht mehr von der Stadt erhoben werden. Diese betreibt künftig das Bestattungsunternehmen selber.Weigl informierte noch kurz über den bevorstehenden Abschluss der Friedhofsarbeiten. So werde die Fassade des Leichenhauses spätestens nächste Woche geweißelt. Die neue Treppe vom Wolfgrubenweg/Teunzer Straße sei am Dienstag erstellt worden; nun wird noch humusiert und ein Handlauf angebracht.Die Doktor-Eisenbarth-Grundschule möchte ab dem Schuljahr 2017/2018 ein offenes Ganztagsangebot einrichten. Rektorin Beate Vetterl hatte den Fraktionen die Gründe dafür erläutert und das Betreuungsangebot vorgestellt. "Das ist auf jeden Fall notwendig, um unsere Grundschule attraktiv zu halten", erklärte der Bürgermeister. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen. Die Stadt als Schulaufwandsträger kümmert sich um die staatliche Genehmigung und wird den anfallenden Sachaufwand und die Personalkosten tragen. Die Haushaltsüberschreitung wurde genehmigt.Bei Punkt acht (Liegenschaftsverwaltung) ging es um die Platzpflege der Sportanlage "Am Sandradl". Hier lag ein Antrag der TSV-Fußballabteilung vor. "2011 wurde beschlossen, dass wir unsere städtischen Anlagen selber pflegen. Diese Vereinbarung ist ausgelaufen", informierte Heinz Weigl. Die Räte waren sich einig, diese bis 2020 zu verlängern.