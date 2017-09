Vermischtes Oberviechtach

Sechs neue Lehrkräfte und Erzieher begrüßte Rektor Werner Winderl und Konrektor Dominik Bauer bei der ersten Lehrerkonferenz im neuen Schuljahr an der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule. Lehramtsanwärterin Sara Ruhland und Lehramtsanwärter Wolfgang Wurstbauer beginnen an der Schule ihre Ausbildung zur Mittelschullehrkraft. Mit Julia Lampl kommt eine ausgebildete Realschullehrerin neu ins Kollegium. Markus Kindl, der bereits vor drei Jahren an der Eisenbarth-Schule als Lehrer tätig war, fungiert als Mobile Reserve, und Pfarrerin Ruth Schlinke erteilt evangelischen Religionsunterricht. Auch in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) ergaben sich personelle Veränderungen. Lehrerin Nadezda Dortmann übernimmt die Leitung der OGTS in der Mittelschule und Consuela Fricke konnte als neue Betreuungskraft gewonnen werden. Die Schulleitung wünschte einen guten Start und viel Freude und Engagement bei den neuen Aufgaben.