Vermischtes Oberviechtach

12.06.2017

Auf das Geschenk der Stadt zum 140. Geburtstag hat sich die Feuerwehr Pullenried schon seit Jahren gefreut. Bürgermeister Heinz Weigl übergab am Festsonntag dazu den Schlüssel und nicht nur die beiden Kommandanten strahlten.

-Pullenried. (frd) Dass ein Jubiläumsfest auch ganz im Zeichen des christlichen Glaubens - mit dem Dank für eine gute Vergangenheit und der Bitte um eine gut Zukunft - stehen sollte, hat die Feuerwehr Pullenried mit dem Gedenken am Freitag und dem Festgottesdienst am Sonntag gezeigt.Stadtpfarrer Alfons Kaufmann gratulierte zu Beginn des Festgottesdienst zum Jubiläum und auch zum neuen Tragkraftspritzenfahrzeug, das er anschließend segnete. Die Fürbitten trugen die Festmädchen und -damen vor und der Kirchenchor Pullenried unter der Leitung von Rudolf Teplitzky sang in eindrucksvoller Weise Gottes Lobpreis.In seiner Predigt wies der Stadtpfarrer darauf hin, dass die Menschen ein großes Maß an Gottvertrauen haben. Sie sollten das Leben aber auch selbst in die Hand nehmen, wie das vor 140 Jahren die Gründungsväter der Feuerwehr Pullenried getan haben. Dies gelte auch für ihre Nachfolger, die Führungsverantwortung übernommen haben.Dies schließe auch die Vorsorge für Notfälle und Katastrophen und die Fürsorge für die Mitbürger ein, wofür sich die Aktiven der Feuerwehr ausbilden lassen. Ihr Vorbild war der Heilige Florian, der um 300 nach Christus in der Gegend von Linz lebte, sich um seine Mitbürger und deren Wohl kümmerte und dafür sein Leben hingeben musste.Nach dem Festgottesdienst stand die Weihe des neuen Löschfahrzeuges an. In Gebet, Gesang und mit Musikstücken der Stadtkapelle Oberviechtach wurde der Festakt feierlich gestaltet. Bürgermeister Heinz Weigl gratulierte der Wehr zum neuen Fahrzeug und übergab dann offiziell die Schlüssel an die beiden Kommandanten Michael Wolf und Stefan Rupp. Zu den Klängen der Stadtkapelle ging es dann zum Frühschoppen zurück ins Festzelt.Hier spielte zunächst die Stadtkapelle auf, ehe stellvertretender Landrat Joachim Hanisch, Schirmherr und Bürgermeister Heinz Weigl und Kreisbrandinspektor Richard Fleck ihre offiziellen Glückwünsche zu 140 Jahre Feuerwehr Pullenried aussprachen. Sie dankten allen, die sich in dieser Zeit zum Wohle ihrer Mitbürger in die Feuerwehr eingebracht haben. Besonders lobend stellte Weigl dabei den guten Zusammenhalt der Vereine im Dorf und das gute Miteinander der neun Oberviechtacher Ortswehren heraus.Kreisbrandinspektor Fleck lobte die hohe Einsatzbereitschaft der Pullenrieder Wehr und dankte der Stadt dafür, dass sie ihren Wehren stets das nötige Rüstzeug dafür an die Hand gibt. Es folgte der Austausch von Geschenken. Hier machte Heinz Weigl den Anfang und die Feuerwehr revanchierte sich beim Schirmherrn und beim Ehrenschirmherrn Rudolf Fuchs sowie auch beim Patenverein und den zwei Ehrenpatenvereinen.