Vermischtes Oberviechtach

19.07.2017

19.07.2017

Klettergurt anlegen, sichern und abseilen. Die Bergwacht Schönsee übt öfters am Wildsteiner Schlossberg. Bei der jüngsten Aktion waren einige Mutige dabei, die das erste Mal in der Wand standen.

Praktischer Teil

Mit Kletterwand

Einen erlebnisreichen Vormittag, gestaltet von der Bergwacht Bayern/Sektion Schönsee, konnten die 10. Klassen und einige Achtklässler der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule auf dem Schlossberg bei Wildstein erleben. Dieter Güll, Bereitschaftsleiter von der Bergwacht, hatte den Jugendlichen bereits im Herbst letzten Jahres die Organisation vorgestellt.Nun folgte der praktische Teil. Helfend standen ihm dabei Peter Horn, Willi Rausch, Thomas Glöckler und Helmut Wurm zur Seite. "Leben retten, Natur bewahren. Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter an jedem Ort. Kompetente Rettung im ehrenamtlichen Team", lauten die Leitsätze der Bergwacht Bayern. Bereitschaftsleiter Güll informierte die Schüler über die Struktur der Organisation. Nach seinen Worten "arbeiten die Bergwacht, das Rote Kreuz, die Johanniter, örtliche Feuerwehren, die Polizei Bayern und die Bundespolizei, Hundestaffeln, Wasserwacht" und andere Teams eng verzahnt zusammen."Hier auf dem Wildenstein üben wir öfter", meinte der Fachmann. "Das Gelände fällt auf der Westseite bis zu zweihundert Meter ab und ist daher ideal für diese Zwecke geeignet". An zwei Stationen wurde anschließend auch mit den Jugendlichen praktisch geübt. Nach Auffrischung von Grundkenntnissen in Erster Hilfe ging es an der ersten Station um das Auffinden verletzter Personen, deren Versorgung und dem anschließenden Abtransport im Akija. An der zweiten Station war wirklich Mut gefragt, die Teilnahme war freiwillig und nichts für Weicheier. Anlegen des Klettergurtes, eine kleine Knotenkunde, Sicherung, einfaches Abseilen an der schiefen Ebene und Abseilen am Schlossberg standen auf dem Programm. Rektor Werner Winderl zeigte sich beeindruckt von der Arbeit der Bergwacht. Sein besonderer Dank galt Dieter Güll und seinem Team, das extra Urlaub für die Aktion genommen hatte.Beim Schulfest der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule stellten die Bergwachtler auf dem Schulgelände kostenlos eine Kletterwand zur Verfügung. "Die Schule kann sich dankbar schätzen mit Jürgen Dietl, dem Initiator der Veranstaltung auf dem Schlossberg, einen Förderlehrer in ihren Reihen zu haben, der solche Erlebnistage organisiert", meinte Winderl anerkennend.