Vermischtes Oberviechtach

04.03.2018

04.03.2018

Oberviechtach/Thanstein. Eine Cold-Water-Grill-Challenge macht nicht nur Spaß, er werden auch regelmäßig Spenden für einen guten Zweck erwirtschaftet. Auch die Oberviechtacher Werkstätten für behinderte Menschen konnten davon profitieren, sie bekamen 300 Euro. Von den Winklarner Kollegen nominiert, musste die Dautersdorfer Feuerwehr in einem Weiher Würstchen grillen, was am Aktionstag (10. Februar) sehr kalt war. Aber man wusste sich zu helfen und lagerte den Grill auf Brettern über dem Wasser. Grillgut und Bier wurden spendiert, und so landete einiges in der Spendenbox. Da Martin Schmid, ein langjähriges Feuerwehrmitglied, in den Werkstätten arbeitet, war der Verwendungszweck sofort klar. Mit großer Freude übergaben die Vertreter der Wehr das Geld an Werkstattleiter Hermann Prüfling (links). Dieser bedankte sich und führte die Gäste nach dem Kaffeetrinken durch die Abteilungen der Werkstätten. Ilona Winter vom Sozialdienst (Zweite von rechts) versprach, das Geld für Bildungsangebote und Feste mit den Mitarbeitern zu verwenden. Bild: weu