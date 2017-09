Parteinen an ihren Taten messen

Vermischtes Oberviechtach

19.09.2017

9

0 19.09.2017

Der Generationenvertrag muss über Generationen hinweg verträglich gestaltet werden. Diese Auffassung vertritt der Verdi-Ortsverein Altlandkreis Oberviechtach, der zusammen mit dem Seniorenausschuss Region Nord zu einer Diskussionsrunde eingeladen hatte.

Ortsvereinsvorsitzender Peter Forster freute sich über den guten Besuch im Café Weigl. Er stellte fest, dass in solchen Veranstaltungen Meinungen ausgetauscht werden sollten, doch habe in einem gewissen Alter auch das Wiedersehen mit langen Weggefährten einen gewissen Stellenwert, den es zu pflegen gelte.Sein besonderer Gruß galt dem Seniorensprecher von Verdi Oberpfalz, Manfred Haberzeth. Wie dieser in seinem kurzen Referat erläuterte, habe er sich die Wahlprogramme etwas genauer angesehen. Diese hätten immerhin einen Umfang von 108 Seiten bei CDU/CSU, bei der SPD 116 Seiten, den Linken 144, den Grünen 248, der FDP 158 und bei der AfD 76 Seiten. Er habe dabei feststellen müssen, dass diese Wahlprogramme für den Normalbürger eigentlich gar nicht verwertbar seien. Deshalb hätten die Gewerkschaften Verdi und DGB auf 11 bzw. 44 Seiten die wichtigsten Aussagen von allen Parteien "herausgefiltert", um sie ihren Mitglieder verständlich zu machen.Eines der wichtigsten Felder sei die Arbeitssicherheit, wobei die Zahl der befristeten Arbeitsverträge immer noch zu hoch und bei dieser Beschäftigungslage nicht nötig wären. Es sei mehr als traurig, dass immer noch ein Viertel der Arbeitnehmer, darunter auch viele jungen Menschen, in befristeten Arbeitsverhältnissen leben müssten und ihnen damit die Möglichkeit einer positiven Lebensplanung genommen werde.Ein weiteres wichtiges Thema sei die "Fairness der Generationen" untereinander, da auch den jungen Generationen ein sorgenfreies Leben nach ihrem Arbeitsleben garantiert werden müsse. Weiterhin haben die Gewerkschaften die Wahlversprechen vor den letzten Bundestagswahlen unter dem Gesichtspunkt "was ist davon eingehalten worden" überprüft. Dabei seien viele Parteien nicht besonders gut weggekommen. Die Parteien müssten sich nur an die Bayerische Verfassung halten, denn darin steht, dass ein Bürger, der den ganzen Tag arbeitet, von seinem Einkommen leben können muss.Auch Ortsvereinsvorsitzender Peter Forster, ein Gewerkschaftler aus Leidenschaft, appellierte an die Versammlung, den Bundestagskandidaten genau zuzuhören und sie nach der Wahl an ihren Taten zu messen. Vor allem die ältere Generation dürfe nicht ins Hintertreffen geraten und um ihre Lebensleistung betrogen werden.In jedem Falle solle vom Wahlrecht Gebrauch gemacht werden, "damit in unserem Land nicht die Nichtwähler die große Mehrheit sind". Denn dies sei einer Demokratie unwürdig, betonte Peter Forster.