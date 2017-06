Pfarradministrator Johannes Kiefmann hält Kontakt zu seiner Heimat

Vermischtes Oberviechtach

08.06.2017

Oberviechtach/Vilseck. Johannes Kiefmann, Pfarradministrator in Vilseck/Schlicht (rechts) lässt den Kontakt zu seiner Heimat nicht abreißen. Geboren und aufgewachsen ist er in Oberviechtach. Er war nach seiner Priesterweihe in den Kaplanstellen Furth im Wald, Kümmersbruck und Wunsiedel eingesetzt und betreut seit fast vier Jahren die große Kirchengemeinde Vilseck/Schlicht im Landkreis Amberg-Sulzbach. Trotzdem lässt er seine Verbindung zu Oberviechtach nicht ruhen und besucht auch regelmäßig seine Eltern. Kürzlich ließ er zwei Reisebusse anrollen mit Angehörigen und Erstkommunionkindern seiner Pfarrei, denen er seine Geburtsstadt zeigte. Sigrid Breitschafter von der Tourist-Info stellte dazu ein attraktives Tagesprogramm zusammen, welches sich vom Besuch des Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseums bis zum "9-11 WTC-Memorial" kurz vor der Nachhausefahrt hinzog. Dazwischen eingebaut waren ein Besuch der Stadtpfarrkirche, ein Mittagessen und eine Besichtigung des Weltrekord-Bierkrugs in der "Hammerschänke" sowie Goldwaschen im Güttingwald. Bild: bgl