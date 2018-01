Vermischtes Oberviechtach

Eine kleine Überraschung gab es nachträglich zum Weihnachtsfest für die elf Kinder der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) Oberviechtach: Daniela Dirmeier, zweite Vorsitzende des Pferdesportvereins, überreichte eine Spende an Leiterin Maria Herrmann.

Beim Weihnachtsreiten der Vereinsjugend, überwiegend organisiert und einstudiert durch Reitlehrerin Eva Lukas, hatten die Reitschüler fleißig Spenden für einen guten Zweck gesammelt. Auch Eva Lukas gab einen Teil dazu, so dass die Summe von 300 Euro mit den besten Wünschen übergeben werden konnte. Daniela Dirmeier lud die SVE-Kinder ein, die PSV-Ponys zum Streicheln und Reiten zu besuchen, was Maria Herrmann dankend annahm.Wie die Leiterin betonte, gestalten sich Ausflüge mit den Kindern meist schwierig, da normalerweise ein kostenpflichtiger Bus benötigt wird. "Wir freuen uns auf einen fröhlichen Besuch der Kinder", ergänzte Dirmeier. Ihr besonderer Dank ging noch einmal an die Reitschüler und deren Eltern und natürlich an die Spender beim Weihnachtsreiten, die diese Aktion erst möglich gemacht haben.