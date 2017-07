Vermischtes Oberviechtach

19.07.2017

13

0 19.07.201713

Wenn sie feiern, dann feiern sie kräftig und gemeinsam ihr Dorf- und Familienfest, die drei Dorfvereine von Pirkhof. In diesem Jahr konnte sogar ein kleines Jubiläum gefeiert werden.

Überwältigt und erfreut über den Zustrom der Gäste zeigte sich schon am Vormittag Schützenmeisterin Sonja Bauer, die namens der drei Dorfvereine (Almenrausch-Schützen, Feuerwehr, Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein) zum Dorffest begrüßte. Ihr Dank galt allen, die an der Organisation und Vorbereitung dieses traditionellen Dorffestes mitgearbeitet haben und auch den zahlreichen Kuchenspendern. Den ganzen Tag strahlte die Sonne vom Himmel und am Nachmittag mussten immer wieder neue Tische und Bänke aufgestellt werden.Seit 2007 das Feuerwehrgerätehaus in Pirkhof fertiggestellt ist, hat dieses Traditionsfest - welches vorher an anderen Orten stattfand - hier seinen festen Platz. Damit konnte am Sonntag auch das "Zehnjährige" gefeiert werden.Der Bau des Kinderspielplatzes direkt neben das Feuerwehrgerätehaus war richtig gewählt. Denn dort tummelten sich die Kinder in Sichtweite ihrer Eltern und kamen nur immer wieder kurz vorbei, wenn sie Hunger und Durst verspüren. Auch zahlreiche Nachbarvereine kamen mit ihren Abordnungen vorbei und genossen die Unterhaltung unter den schattenspendenden Schirmen. Im Mittelpunkt stand am Nachmittag wieder das "Bockstechen", bei dem mit verbundenen Augen mit einem langen Stock das Zentrum einer großen Scheibe getroffen werden sollte.Wer dies schaffte, löste damit einen Knall aus und wurde für seinen Treffer mit einem Preis belohnt. "Süße Preise" gab es für die Kinder zusätzlich, wenn sie einer Holzfigur mit einem Wurfball im wahrsten Sinne des Wortes "eins auf die Mütze" gaben, denn dann flog ihnen als Belohnung ein süßer "Schokoladen-Kuss" entgegen. Bis in den Abend hinein wurde bei angenehmen Temperaturen gemeinsam gefeiert.