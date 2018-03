Vermischtes Oberviechtach

Mit dem "Chattanooga Choo-Choo" eröffnet die Junior Big Band den Schnuppertag am Ortenburg-Gymnasium. Beim Blick auf den Schulalltag wollen die Lehrer aber nichts inszenieren, sondern ein realistisches Bild vermitteln.

Mit Schul-Imkerei

Malen oder Chemie

Unterrichts-Alltag und diverse Projekte erwarteten die Besucher somit beim Schnuppertag am Ortenburg-Gymnasium. Neben dem Schulleiter engagierten sich viele weitere Kräfte bei der Informationsvermittlung. Künftige Schüler und deren Eltern konnten sich einen Eindruck vom Schulbetrieb verschaffen."Wir möchten keine Vorführungen machen, die nicht dem Schulalltag entsprechen", betonte Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer bei seiner Ansprache in der Pausenhalle, wo sich die Organisatoren nicht über mangelndes Interesse beschweren konnten. Ausstellungen zu "Jugend forscht" und verschiedene Info-Stände, beispielsweise zum Fach Latein oder den modernen Fremdsprachen, waren erste Anlaufstellen für die zahlreichen Besucher. Der Laden der Schul-Imkerei und der "Eine-Welt-Shop" lenkten die Aufmerksamkeit auf sich, als sie ihr Sortiment in der Aula präsentierten. Im Mittelpunkt standen aber dann Unterrichtseinheiten in vier Räumen, gegliedert nach den Grundschulen der Schulregion. Bei den Rundgängen durch das Gebäude erwiesen sich die jetzigen Fünftklässler als versierte Führer."Heute könnt ihr das Lernumfeld unserer Schule erfahren", versprach Schulleiter Ludwig Pfeiffer. Neben diesem standen aber auch Lehrkräfte, Elternbeiratsvorsitzender Hans Steinsdorfer und Vertreter der Schülermitverantwortung für Gespräche zur Verfügung.Als besondere Angebote des Ortenburg-Gymnasiums wurden "Life Kinetik", Technisches oder Schulschach präsentiert. Chemische Versuche unter Anleitung, die Gestaltung von Postkarten und Freundschaftsbändern oder Spiele in der Sporthalle konnten die jungen Besucher ebenfalls auswählen.Die Mitglieder des Elternbeirats hatten die Bewirtung der Gäste übernommen. Der Musiksaal war nämlich in ein Gesprächscafé umfunktioniert, wo man bei dezenter Livemusik die Eindrücke vertiefen konnte.