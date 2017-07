Vermischtes Oberviechtach

Gymnasiasten schieben Senioren im Rollstuhl, sorgen für Gesprächsstoff und zaubern ein Lächeln in die Gesichter der Altenheim-Bewohner. "Soziale Betreuung" nennt sich die Kooperation von Ortenburg-Gymnasium und Alten- und Pflegeheim, die es seit acht Jahren gibt. Der Lohn der Schüler ist ein Dokument.

Gut für Bewerbung

Herangetastet

Einmal in der Woche, meist ist es der Montag, gehen 18 Schüler des Ortenburg-Gymnasiums in das Alten- und Pflegeheim und verbringen dort einige Zeit mit den Senioren. Unterhaltungen, Spazierengehen und Spiele sind dann angesagt. Viele der Altenheimbewohner freuen sich immer schon im Vorfeld auf die Abwechslung mit den jungen Montagsgästen. Das Ganze geschieht bereits seit acht Jahren fern der Öffentlichkeit, aber einmal im Jahr rückt das Engagement der Jugendlichen ins Blickfeld, wenn sie den "Ehrenamtsnachweis" erhalten.Dieses Zertifikat wurde ihnen am Mittwoch von Landrat Thomas Ebeling und Heim- und Pflegedienstleiterin Katharina Schneider im Beisein des Schulleiters und der Bürgermeister aus der Schulregion ausgehändigt. Den musikalischen Rahmen der Feierstunde im Alten- und Pflegeheim bot eine Musik- und Gesangsgruppe unter Leitung von Kathrin Schäufl. Nach der Verleihung der Urkunden gab es ein gemeinsames Essen von Schülern, Senioren und Ehrengästen im Speisesaal des Heims."Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und Kontaktfreudigkeit" bestätigte Seniorenheim-Geschäftsführer Karl-Heinz Stoppa den jugendlichen Besuchern. Den unbefangenen Umgang der Jugendlichen mit den Senioren hob Landrat Ebeling in seinem Grußwort hervorhob.s Zweite Bürgermeisterin Christa Zapf lobte "das Verschenken von Zeit und Zuneigung". Sie erinnerte daran, dass das Zertifikat des Ehrenamtsnachweises auch für ein künftiges Bewerbungs-Portfolio von Nutzen sein könne. "Die Schulregion organisiert sich ehrenamtlich", merkte Oberstudiendirektor Ludwig Pfeiffer an und versprach, dass das Projekt "Soziale Betreuung" nachhaltig sein soll. Darüber freute sich auch der Heimbeirat mit den Vorsitzenden Anton Pscheidl und Ingeborg Schön. Alle Sprecher dankten Oberstudienrat Stephan Sturm, der von Anfang an diese Schüleraktivitäten organisiert hatte."Es ist schön zu sehen, dass man Menschen zum Strahlen bringen kann", erklärte die Neuntklässlerin Laura Diaz Peinado in ihrem Rückblick auf die Seniorenbetreuung, während sich Lara Zisler an die Rollstuhl-Spazierfahrten mit der von ihr betreuten Heimbewohnerin erinnerte. Anja Ruhland und Maxima Pongraz erzählten vom allmählichen Herantasten an interessante Gesprächsthemen."Es ist erfreulich, dass heute 128 Mitbürger im Alter und bei Pflegebedürftigkeit qualifiziert betreut werden und sich in ihrer Heimat gut aufgehoben fühlen können", stellte Geschäftsführer Stoppa abschließend fest, wobei er auch Heimleiterin Katharina Schneider und Verwaltungsleiterin Michaela Mösbauer dankte. Auch die Gymnasiasten machten zu guter Letzt ihrem Ruf als gute Unterhalter noch einmal alle Ehre: Sie präsentierten einen "Cup-Song".