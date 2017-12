Vermischtes Oberviechtach

10.12.2017

8

0 10.12.2017

Ein ereignisreiches, aber auch sehr erfolgreiches Jahr neigt sich für die Grenzlandschützen Pullenried dem Ende zu. Die Ära "Vereinslokal Irlbacher" ist zu Ende, der Umzug in die neue Heimat der Schützen ist gelungen. Da kann der Nikolaus beim Schießen, das seinen Namen trägt, nur lobende Worte für die Vereinsmitglieder haben.

Gelungener Wechsel

Essensgutscheine

Oberviechtach/Pullenried. Vor einem Jahr sah alles noch ganz anders aus, denn da stand gerade der "Umzug" vom bisherigen, jahrzehntelangen Vereinslokal Irlbacher ins neue Vereinslokal Greber mit dem erforderlichen Einbau des Schießstandes an, was natürlich auch mit viel Arbeit durch die Vereinsmitglieder verbunden war.Nach einer gelungenen Einweihungsfeier und Segnung des neuen Schießstandes durch Stadtpfarrer Alfons Kaufmann konnte der neue Schießstand im Grebersaal mit dem "Kirwaschießen" eröffnet werden. Nun trafen sich die Schützen am vergangenen Freitag zum "Nikolausschießen" und um den "Karl-Fuchs-Wanderpokal" auszuschießen. Bis in den späten Abend hinaus wurde geschossen, dann aber konnte Schützenmeister Johann Irlbacher die Schießergebnisse bekanntgeben und die Preisverleihung vornehmen. Sein besonderer Willkommensgruß galt dabei Ehrenmitglied Rudi Fuchs, dem Sohn des unvergessenen Karl Fuchs, dessen Gedächtnispokal an diesem Abend auch ausgeschossen wurde.Neben dem Pokal hatte Rudi Fuchs für die Nächstplatzierten auch Essensgutscheine spendiert, da konnte sich ein gutes Schießergebnis beim Karl-Fuchs-Gedächtnisschießen im wahrsten Sinne des Wortes mit einem guten Essen auszahlen.In diesem Jahr zeigte die Gewinnerin des Karl-Fuchs-Gedächtnispokals, Beate Becher, mit einem 115-Teiler den Männern, "wo der Bartl den Most holt" und verwies Oliver Roth mit einem 119-Teiler und Manfred Becher mit einem 196-Teiler auf die Plätze zwei und drei. Da beim Nikolausschießen alle 15 Teilnehmer Preise erhielten, war die Platzierung nicht ganz so wichtig, doch auch dieses Schießen gewann Beate Becher mit einem 166-Teiler vor Christa Roth (172-Teiler), Alfred Rupp (214- Teiler), Manfred Becher (240-Teiler) und Oliver Roth 251-Teiler).Nach der Siegerehrung dankte Schützenmeister Irlbacher allen, die einen Beitrag zum guten Start des neuen Vereinslokals geleistet haben.