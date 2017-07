Vermischtes Oberviechtach

21.07.2017

Das Kulzer Moor hat seine Sogkraft auch Richtung Straße entfaltet. Fast ein halbes Jahrhundert lang stemmte sich der Asphalt dagegen, jetzt allerdings fordert der Untergrund seinen Tribut.

Nah am Wasser

Mit Steinskelett

Thanstein-Kulz. Auf dem betroffenen Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) von Kulz nach Dautersdorf haben umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Betroffen ist vor allem das Areal, das das Kulzer Moor tangiert. Zum Start der Maßnahme gab es nun einen Ortstermin mit Bürgermeister Walter Schauer und Georg Braun von der Baufirma Fischer & Braun.Das Teilstück dieser Straße ist laut Bürgermeister Schauer in den Jahren 1965/66 nach dem damaligen Baustandard hervorragend ausgebaut worden. Es habe daher auch über 50 Jahre, trotz des "moorigen Untergrundes", der sich vom Kulzer Moor bis hinüber zum Mühlweiher zieht, gut gehalten.Doch da Untersuchungen ergeben haben, dass der Untergrund dieser Straße nicht mehr den heutigen Erfordernissen und Sicherheitsvorgaben für Schwerlastfahrzeuge entspricht, muss ein Vollausbau erfolgen. Dazu ist es erforderlich, dass das Gelände bis zu 2,10 Meter "ausgekoffert" wird. Die Bauarbeiter müssen aber auch noch darauf achten, beim Graben über dem Wasserstand des Kulzer Mooses zu bleiben. Schließlich soll die neue Straße nicht gleich in den nächsten Jahren einen "Wasserschaden" erleiden.Das abgetragene Schüttmaterial wird nach dem Unterboden-Ausbau wiederverwendet. Eine 82 Zentimeter hohe Frostschutzschicht soll eingearbeitet werden, um ein solides Fundament zu garantieren. Um Stabilität auf den instabilen Untergrund zu bringen, wird unter diese Schichten zunächst ein Steinskelett aus Sprengfels und darauf ein Geogitter mit Vlieslage eingearbeitet. Dieses "Korsett" hat sich schon bei ähnlichen Gegebenheiten bewährt.Bürgermeister Schauer appelliert an die Bürger, die Baustelle möglichst weit zu umfahren, damit die Arbeiten zügig voranschreiten können. Dafür stehe den Autofahrern in der Region nach dem Vollausbau eine stabile und in voller Breite nutzbare Straße zur Verfügung.