Spendenlauf der Eisenbarth-Schule für Oberviechtacher Werkstätten

Vermischtes Oberviechtach

31.07.2017

17

0 31.07.201717

150 Euro konnte Referendar Martin Paulus zusammen mit 17 Schülern der Klassen 6a und 6b an Sozialpädagogin Ilona Winter in den Oberviechtacher Werkstätten überreichen. Das Geld stammt von einem Spendenlauf an der Doktor-Eisenbarth-Schule.

Jeder Schüler musste acht Minuten lang laufen, die Runden zu je 400 Metern wurden von Lehrer Paulus notiert. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 150 Kilometer wurden insgesamt zurückgelegt. Im Schnitt schaffte jeder Schüler 3,75 Runden auf dem Sportplatz. Der beste Schüler hat den Platz fünf Mal umrundet. Paulus lobte die Schüler für ihren Einsatz. Dank der Firma Megatec, die als Sponsoren auftrat und pro Runde zwei Euro bereitstellte, kam die Summe von 138 Euro zusammen, die auf 150 Euro aufgestockt wurden. Rektor Werner Winderl lobte das soziale Engagement der Schüler und freute sich, dass das Geld an die Werkstätten ging, da diese langjähriger Kooperationspartner der Schule sind. Ilona Winter versprach, die Spende für Bildungsangebote, Bücher und Bastelmaterial zu verwenden. Werkstattleiter Hermann Prüfling zollte den Jugendlichen großen Respekt, dass sie sich so engagiert für andere einsetzten. Mit einem kleinen Imbiss wurde den Schülern gedankt. (weu)