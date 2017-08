Vermischtes Oberviechtach

Drei tolle Tage liegen hinter den Handballern. Unter dem Motto "Handball rockt" verlebten die Handballsportler aus nah und fern sowie die Besucher die richtige Mischung aus Spiel, Spaß und Spannung im Jahnstadion.

Den gelungenen Auftakt machte am Freitag der Auftritt von "d'Urwaidler" (wir berichteten. Die fünf Vollblutmusiker Andreas, Alex, Robert, Matthias und Max schafften es mit ihrer guten Mischung aus volkstümlichen Stücken, aktuellen Chartbreakern und Partystimmungshits die Besucher auf die Tanzfläche bzw. die Tische und Bänke zu bringen.Nach einer für manche sehr kurzen Nacht begann am Samstagvormittag das Geschehen auf den fünf Handballfeldern. Am Samstag startete das 33. Handballfestival mit der Vorrunde, die am Samstagnachmittag endete und den ersten Zwischenrundenspielen. Am Sonntag folgten die weiteren Paarungen der Zwischenrunde, denen sich die Platzierungsspiele anschlossen. Den Höhepunkt der sehr abwechslungsreichen Paarungen bildeten die beide Endspiele, die nach spannendem Verlauf die SG Regensburg I bei den Damen und das "Nachwuchsteam der Helden" als verdiente Sieger sah. Die Damen des HV Oberviechtach belegten den 19. Platz, die weibliche A-Jugend den 22. Platz. Die beiden Herrenteams liefen auf Platz 17 und 19 ein. Die Fußballer des FC OVI-Teunz zeigten ebenfalls respektable Leistungen.Am Samstagabend stand dann die traditionelle Zeltdisco mit DJ Ben Vaux auf dem Programm, die vor allem die jüngeren Besucher auf die Tanzfläche zog. Wer vom Geschehen auf der Tanzfläche Abwechslung brauchte, der konnte sich in der Cocktailbar oder Handballerbar abkühlen und alte Erinnerungen an frühere Turniere auffrischen oder neue Kontakte knüpfen. Aber auch am Bierausschank und an der Pils- und Weizenbar herrschte ein munteres Treiben. Gut angenommen wurde auch der Frühschoppen am Sonntagvormittag mit frischen Weißwürsten und leckeren Brezen Uhr mit der Stadtkapelle Oberviechtach.Entspannte Musik, gemütliche Sitzgelegenheiten und erfrischende Getränke fanden die Gäste in der neu geschaffenen "Time-Out-Lounge" vor, die ab Samstagmittag geöffnet hatte. Dort konnten nicht nur die Akkus der Handys geladen werden, auch für die Erholung der Gäste war bestens gesorgt. Zum Shoppen und Stöbern luden die Firma "Allgäusport" und der Fashionstore "trag bar" ein. Für das leibliche Wohl sorgte während der drei Turniertage der erfahrene Turnierwirt Josef Vogl mit verschiedensten Gerichten und Snacks.Nach den Endspielen am Sonntagnachmittag kam man zur Siegerehrung mit dem Bürgermeister und Schirmherrn des Doktor-Eisenbarth-Handball-Turniers, Heinz Weigl, und dem Spender des Herrenwanderpokals, Peter Spichtinger. Michael Lang ließ in seiner Schlussansprache nochmals die letzten drei Tage Revue passieren, die wieder eine Werbung für den Handballsport und die Stadt Oberviechtach waren. Lang sprach nochmals allen Teilnehmern für ihr Kommen seinen Dank aus. Der zweite Vorsitzende des HV, Christian Mösbauer, dankte der Stadt Oberviechtach für die Bereitstellung des Jahnstadions und der Mehrzweckhalle.Ferner entbot Mösbauer allen Helfern und Helferinnen seinen Gruß für das Gelingen des Turnier. Bei der Siegerehrung wurden noch langjährige treue Turnierteilnehmer mit einem Geschenkkorb bedacht. Für 20 Jahre Turnierteilnahmen waren dies die HG Hut Ahorn, die SSG Metten und die Grasshoppers Gilching.Eine besondere Überraschung hatten die "Helden" für den Schirmherrn Bürgermeister Heinz Weigl parat. Anlässlich des 60 Geburtstags stimmten sie ein "Happy Birthday" für ihn an. Christian Mösbauer wies zum Schluss der Siegerehrung schon einmal auf das 34. Handballfest Ende Juli 2018 hin.