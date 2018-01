Vermischtes Oberviechtach

14.01.2018

Jazzsänger Michael Bublé hätte nicht schlecht gestaunt über sein Double, das da zum Jubiläum der Stadtkapelle "eingeflogen" wurde. Die Musiker fackeln nicht lange und trumpfen auf mit Klängen, die vom "olympischen Geist" bis hin zum "böhmischen Feuer" reichen.

Sport und Fleiß

Nicht ohne Bayernhymne

Vielfältig, rekordverdächtig und schweißtreibend-sportlich: So zeigt sich die Formation, die beim 30. Geburtstag der Stadtkapelle Oberviechtach auf der Bühne steht. Ein Neujahrskonzert ist das Geschenk ans Publikum, das mit viel Applaus am Samstagabend die Mühen der Musiker honoriert.Schon zu Konzertbeginn freute sich Vorsitzender Stefan Pronold über eine volle Mehrzweckhalle. Er wusste es zu schätzen, dass neben vielen weiteren Ehrengästen auch Bürgermeister Heinz Weigl, der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NMB), Gerhard Engel, der Kreisvorsitzende des NMB, Joseph Ferstl, Stadtkapellen-Wiedergründer Ludwig Berger. Stadtpfarrer Alfons Kaufmann und Kaplan Martin Popp unter den Zuhörern waren.In gewohnt souveräner und fachkundiger Manier führte Stadtkapellen-Mitglied Gottfried Berger durch einen tollen Musikabend, der auch für die zahlreich anwesenden Musiker der Region keine Wünsche offen ließ und immer wieder zu stürmischem Beifall für das gesamte Orchester und exzellente Soli hinriss.Bereits die ersten Klänge von "The Olympic Spirit", ein Titel von den olympischen Sommerspielen 1988 im südkoreanischen Seoul, ließen erahnen, wie viel Fleiß die Musiker in die Konzertproben gesteckt haben. Deutlich wurde aber auch, dass Dirigent Tobias Zeitler wieder ein gutes Händchen für die Auswahl der Musikstücke bewiesen hat. Nach dem "Erlöschen" des Olympiafeuers entführten die Musiker mit dem Stück "Backdraft" in die Welt des Films und ließen musikalisch "Männer durchs Feuer gehen": Eine Homage an die Feuerwehrmänner, deren gefährliche Arbeit auch musikalisch gewürdigt wurde. Als Solist auf seinem Xylofon ließ dann Max Friedrich förmlich den Atem der Zuschauer stocken, da die Schnelligkeit seiner Hände nur noch zu hören, aber schon fast nicht mehr zu sehen war. Natürlich gab es dafür einen Sonderapplaus. Ebenso honorierte das Publikum die Leistung der beiden Solistinnen mit ihren Querflöten, Katharina Ruhland und Judith Schneeberger, die ihre Instrumente meisterlich beherrschen. Nach der Bodensee-Polka ging es in die Pause.Anschließend zeigte die Musikerjugend, wie viel Spaß und Freude die Musik schon in ganz jungen Jahren machen kann. Nach der Anmoderation von Bianca Reil hatte Nachwuchs-Dirigentin Katharina Ruhland ihre jungen Musiker bei anspruchsvollen Stücken "voll im Griff", auch diese Sondereinlage der jungen Musiker U 18, die ziemlich perfekt vorgetragen war, hatte unzählige Übungsstunden und viel Schweiß gekostet.Weiter ging es in die Welt des Musicals mit anspruchsvollen Melodien aus "König der Löwen". Die Mehrzweckhalle verwandelte sich in die Steppe Afrikas, während vertraute Melodien eine farbenprächtige Tierwelt beschworenEiner der absoluten Höhepunkte des Konzerts war der Live-Auftritt von "Special Guest" Michael Bublé (Thomas Gitter). Der Star wurde, wie alle Besucher in der Halle ganz klar und lautstark hören konnten, "per Hubschrauber eingeflogen", um den Oberviechtachern und ihrem Geburtstagskind mit "Feeling Good" ein Ständchen darzubringen - voller Hingabe ins Mikrofon geschmettert.Passend zum 30-jährigen Bestehen der Stadtkapelle, die eigentlich nach einer Pause vor drei Jahrzehnten wieder aufgelebt ist, erfreuten die Musiker ihr Publikum mit dem Jubiläumsmarsch "Euphoria". Federführend bei den ersten Schritten war damals der Vater von Moderator Gottfried Berger, Ludwig Berger. Mit diesen Klängen deutete sich aber bereits das Konzertende an.Nach zahlreichen Dankesworten an und von Dirigent Tobias Zeitler zündeten die Musiker als Zugabe noch ein "böhmisches Feuer" und beendeten das Neujahrskonzert in alter Tradition mit der Bayernhymne. Ein Jubiläumskonzert, das lange in guter Erinnerung bleiben wird, urteilten die Zuhörer.