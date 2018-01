Vermischtes Oberviechtach

02.01.2018

15

0 02.01.201815

Bei den Jahresschlussgottesdiensten in den Pfarrkirchen St. Johannes (Oberviechtach) und St. Vitus (Pullenried) sowie in der Expositurkirche St. Bartholomäus (Wildeppenried) wünschten Pfarrer Alfons Kaufmann und Kaplan Martin Popp allen Gläubigen den Segen Gottes für das Jahr 2018. "Gott begegnet uns mit Liebe. Bei allen Unsicherheiten im eigenen Leben und im Weltgeschehen tut es gut, sich daran erinnern zu lassen."

Im Pfarrbrief ist die "Statistik 2017" abgedruckt. Im Sakrament der Taufe wurden in die Gemeinschaft der Kirche 31 Kinder aufgenommen (23 Oberviechtach; 3 Pullenried; 5 Wildeppenried). Zum ersten Mal an den Tisch des Herrn getreten sind bei ihrer Erstkommunion 41 Mädchen und Buben (33 Oberviechtach und jeweils 4 in Pullenried und Wildeppenried). Im Sakrament der Ehe haben sich 10 Paare den gemeinsamen Lebensweg versprochen (9 Oberviechtach; 1 Pullenried). In die Herrlichkeit Gottes wurden aus den Gemeinden 60 Frauen und Männer heimgerufen (44 Oberviechtach; jeweils 8 in Pullenried und Wildeppenried). Ihren Austritt aus der Gemeinschaft der Kirche haben 8 Personen erklärt (7 Oberviechtach; 1 Wildeppenried).