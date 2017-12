Vermischtes Oberviechtach

04.12.2017

62

0 04.12.201762

Ein Wort gibt das andere, zuletzt fliegen die Fäuste: Ein Lokal in der Karfreitaggasse ist am späten Samstagabend Schauplatz eines handfesten Streits. Später wird die Auseinandersetzung auf der Straße fortgesetzt. Auch die Polizei muss sich Beleidigungen anhören.

Laut dem Pressebericht der Polizeiinspektion Oberviechtach, waren am Samstag gegen 23.15 Uhr zwei Männer - 47 und 50 Jahre alt, beide erheblich angetrunken - in der Gaststätte in Streit geraten. Die Auseinandersetzung der beiden Oberviechtacher hat sich offenbar immer mehr aufgeschaukelt: Im weiteren Verlauf des Zoffs schlug der Jüngere seinem Widerpart mit der Faust ins Gesicht. Der 50-Jährige ließ sich das nicht gefallen: Er holte ebenfalls zu einem Hieb gegen den Kopf aus und fügte seinem Kontrahenten mit der Faust eine Platzwunde an der Schläfe zu.Die Wirtin verwies die beiden Streithähne aus dem Lokal. Ihren Zwist setzten die beiden Männer auf der Straße vor der Gaststätte fort, "nun gesellte sich auch noch die ebenfalls betrunkene Ehefrau des 47-Jährigen hinzu", so die Polizei weiter. Als sich das Ehepaar nicht beruhigen ließ und erneut in die Gaststätte wollte, wurde es von den mittlerweile verständigten Polizeibeamten zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte die Frau auch noch die Ordnungshüter.