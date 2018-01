Vermischtes Oberviechtach

11.01.2018

14

0 11.01.201814

In einem Jahr muss die Oberviechtacher Stützpunktwehr umgerechnet fast jeden zweiten Tag einen Einsatz meistern. Noch mehr als dieses Pensum schätzt Kreisbrandrat Robert Heinfling die Art und Weise, wie das von den neun Ortsfeuerwehren bewältigt wird.

An der Leistungsgrenze

Viele Verpflichtungen

Neuwahlen Bei den Neuwahlen wurde Petra Hösl zur Schriftführerin gewählt. Michael Betz übernimmt nun das Amt des ersten Fähnrichs, Johannes Hösl ist Stellvertreter, weitere Stellvertreter sind Josef Uschold und Josef Süß. Seniorenbetreuer bleibt Hans Lößl. Josef Süß (Senior) wird weiter das Gerät in der Mehrzweckhalle verwalten. Die Kasse wird von Josef Schwarz, Josef Hauer und Karl Bauer geprüft. (frd)

Dass es bei 150 Einsätzen im Jahr 2017 so gut geklappt hat, liegt nach Ansicht von Heinfling vor allem an der Ausbildung. Sie ermögliche eine professionelle Zusammenarbeit. Bei der Jahreshauptversammlung (wir berichteten bereits) stellte auch Jugendwart Thomas Grundler seine Arbeit mit der Feuerwehrjugend vor. Die zwölf Anwärter (10 bis 18 Jahre) haben demnach im Vorjahr 38,5 Stunden Ausbildung und 27,5 Stunden allgemeine Jugendarbeit geleistet.Bei dem erfolgreich abgelegten Wissenstest hätten die Nachwuchs-Kräfte bewiesen, dass sie schon über ein umfangreiches Wissen und Können verfügen, meinte Grundler. Das sei eine gute Grundlage für die weitere Ausbildung zu guten Aktiven bei der Stützpunktwehr. In der feuerwehrtechnischen Grundausbildung seien auch die Grundlagen für das fachliche Können gelegt worden. Jana Hummer konnte in die Reihen der Aktiven eingegliedert werden.Der Leiter für "First Responder", Martin Grundler, berichtete über 74 Noteinsätze und sechs Parallel-Einsätze, für die 311,5 Stunden notwendig waren. Das Positive daran war, dass bei 80 Einsätzen 74 Personen gerettet werden konnten, so seine Bilanz. Immerhin 3 Rettungsassistenten, ein Rettungssanitäter, 6 Rettungsdiensthelfer und 15 im Abc-Wesen ausgebildete Sanitäter waren hier im Einsatz. Das neue Gerät zur Reanimation "Lukas 2" ist Mitte Juni 2017 in Betrieb genommen worden. "Es hat sich bei 16 Reanimationen bestens bewährt", meinte Grundler. In seinem letzten Bericht als Kommandant listete Dietmar Hein für das vergangene Jahr insgesamt 150 Einsätze auf. Sie gliedern sich in 14 Brände, 43 Technische Hilfeleistungen, 80 First-Responder-Einsätze, 4 Sicherheitswachen und 9 mal Fehlalarm. Dafür standen 913 Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Verfügung, die dafür 1570 ehrenamtliche Stunden aufbrachten.Dazu kamen aber auch noch zahlreiche Übungen - teilweise zusammen mit anderen Ortswehren im Gemeindebereich - und theoretische und praktische Ausbildungsstunden. Sportausbildungen und Lehrgänge führten die Aktiven oft an ihre Leistungsgrenze. Insgesamt verbucht die Feuerwehr eine Personalstärke von 339, die bei zusammengerechnet 7972 Stunden Hilfeleistung erforderlich war. Das entspricht einem Zeitaufwand im Ehrenamt von 332 Tagen. All diese Arbeit, so der Kommandant abschließend, haben 53 Feuerwehrdienstleistende, darunter 7 Frauen und unterstützt von 12 Feuerwehranwärtern geleistet, womit sie sich die Anerkennung aller Bürger verdient haben. Abschließend kündigte Hein an, dass er bei den nächsten Kommandanten-Wahlen nicht mehr antreten werde. Kreisbrandrat Robert Heinfling, Bürgermeister Heinz Weigl und Vorsitzender Hans Roßmann bedauerten dies, zeigten für den Entschluss aber Verständnis.Vorsitzender Hans Roßmann bezifferte in seinem Bericht die Mitgliederzahl auf 408 (darunter 73 Frauen und Mädchen). Er listete die besuchten Veranstaltungen auf und dankte allen, die einen Beitrag geleistet haben. Neben vereinsinternen Veranstaltungen erfüllten die Mitglieder auch Verpflichtungen gegenüber anderen Vereinen und besuchten viele Feste. Einmal mehr bildete der eigene Rosenmontagsball den Höhepunkt im Vereinsleben.Seniorenbetreuer Hans Lößl ermunterte nach seinem Bericht über den Jahresablauf alle Mitglieder über 50 Jahren, sich den Senioren anzuschließen und die monatlichen Treffen zu besuchen. Kreisbrandrat Robert Heinfling, Bürgermeister Heinz Weigl und Kaplan Martin Popp würdigten die Stützpunktwehr für ihre unermüdliche ehrenamtliche Arbeit.Schutz und Hilfe für Andere, das könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. Deshalb werde auch wo nötig und möglich, so Bürgermeister Heinz Weigl, den Aktiven das Rüstzeug und die erforderlichen Gerätschaften an die Hand gegeben.