Vermischtes Oberviechtach

31.01.2018

31.01.2018

An der besonderen Leistungsfeststellung zum Erwerb des Qualifizierenden Mittelschulabschluss 2018 können auch Bewerber teilnehmen, die nicht Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Mittelschule sind.

Soweit sie Schüler sind, müssen sie sich jedoch mindestens in der 9. Jahrgangsstufe befinden, wie die Leitung der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule mitteilt. Ebenfalls können externe Bewerber an der Prüfung zum Mittleren Schulabschluss der Mittelschule teilnehmen, sofern sie mindestens die 10. Jahrgangsstufe besuchen.Die Bewerber sollen sich bis zum 21. Februar von 8.30 bis 12.30 Uhr im Sekretariat der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule anmelden und einen Antrag unter Angabe der von ihnen gewählten Fächer stellen. Bei der Anmeldung ist eine Geburtsurkunde vorzulegen. Spätere Anmeldungen müssen vollständig in schriftlicher Form zum Anmeldeschluss 1. März erfolgen.