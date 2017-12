Vermischtes Oberviechtach

15.12.2017

Jedes Jahr freuen sich die Zeitungszusteller des Neuen Tages auf ihr "Austräger-Familienfest". Dieses nutzen sie zu einem Informationsaustausch und für Gespräche in gemütlicher Runde. Neben dem Dank für die Zuverlässigkeit gab es einige Urkunden für die lange Treue zum Medienhaus.

Nachwuchs gesucht

10 bis 25 Jahre

-Lind. Die Zeitungsausträger der Region Oberviechtach fanden sich diesmal zu ihrem Treffen im Landgasthof "Taverne" in Lind ein. Jochen Fröhlich, Gesamtvertriebsleiter von Oberpfalz-Medien, eröffnete den Nachmittag und übermittelte auch die Grüße der Geschäftsführung. Diese wisse sehr wohl, was sie an ihren Zeitungsausträgern habe, betonte Fröhlich. Die Angesprochenen seien Tag für Tag und bei jedem Wetter unterwegs, damit die Abonnenten schon sehr früh ihren "Neuen Tag" erhalten,Viele schätzen es, dass sie mit der Zeitung am Frühstückstisch schon vor der Fahrt zur Arbeit bestens darüber informiert sind, was in der Region und auf dem gesamten Erdball passiert ist. Die Austräger sind Frühaufsteher. Einige sind schon seit Jahrzehnten für "ihre" Zeitungsleser unterwegs, die ihnen dafür auch dankbar sind. Manchmal haben sie auch sehr viel Gewicht an Werbeblättern zu tragen, was sie ebenfalls als Dienst an den Lesern sehen, die dadurch oft zu günstigen Einkäufen kommen. Fröhlich sprach das Dauerproblem "Nachwuchsmangel" an und bat die Anwesenden, sowohl in als auch außerhalb ihrer Familien neue Austräger anzuwerben. Dies werde bei Erfolg recht ordentlich honoriert.Auch Vertriebsberater Tobias Kühner dankte allen für die hervorragende Zusammenarbeit und bat, Urlaubswünsche für das kommende Jahr möglichst früh an ihn heranzutragen. Wo möglich, appellierte er daran, Vertretungen untereinander abzusprechen und an ihn zu melden. Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Regina Klein ermunterte die Anwesenden dazu, mögliche Sorgen und Nöte an sie heranzutragen. Denn wo immer es möglich sei, werde auch Abhilfe geschaffen.Höhepunkt des Treffens war die Ehrung einiger langjähriger Zeitungsausträger (soweit anwesend). Für 10 Jahre war für Gertraud Dürrschmidt aus Niedermurach und Josef Sorgenfrei aus Thanstein eine Urkunde vorbereitet. 15 Jahre ist Barbara Götz aus Kulz dabei und 20 Jahre Christian Voith aus Schwarzhofen. Schon 25 Jahre sind es bei Anneliese Biegerl aus Rackenthal (Stadt Schönsee). Jochen Fröhlich bat die Geehrten, dem Medienhaus als Zeitungsausträger noch lange die Treue zu halten. Das Treffen schloss mit einem leckeren Abendessen und einem gemütlichen Teil, bei dem die Gesprächsthemen nicht ausgingen.Zum Abschluss gab es für alle noch eine kleine "Weihnachts-Überraschung" zum Mitnehmen.