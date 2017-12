Vermischtes Oberviechtach

07.12.2017

Bei der Waldweihnacht der Soldaten sind die Gedanken bei jenen, die an diesem Tag nicht den Liedern und Gitarrenklängen lauschen können. Der Stimmung tut das keinen Abbruch.

Mitten im Wald, dort ist der Platz für die bewährte Feier der Patenkompanie der Stadt Oberviechtach. Die Zweite Kompanie des Panzergrenadierbataillons 122 hat dazu eine Stelle auf dem Standortübungsplatz nahe der Standortschießanlage ausgewählt. Auch in diesem Jahr waren einige zivile Gäste dabei, angeführt von Bürgermeister Heinz Weigl, Zweiter Bürgermeisterin Christa Zapf und dem Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Oberviechtach sowie Werner Müller und dem Vorsitzenden der Krieger und Soldatenkameradschaft Oberviechtach, Josef Hauer. Sie waren mit Abordnungen gekommen, um wieder die besondere Atmosphäre dieser kleinen, aber eindrucksvollen Waldweihnacht zusammen mit den Soldaten erleben zu dürfen.Stabsfeldwebel Josef Niedermeier dankte im Besonderen Kaplan Martin Popp, dass er bei dieser kleinen Feier den geistlichen Part übernommen hatte. Auch für den Oberviechtacher Kaplan war diese "Andacht im Wald", die er zusammen mit den Soldaten so zum ersten Mal erlebte, etwas ganz Besonderes. Zu nächtlicher Stunde, deren Finsternis nur durch ein paar Fackeln durchbrochen war, empfinde man die Nähe Gottes, der dem Menschen dieses schöne Stück Natur geschenkt hat, ganz besonders. In der Feier werde die Freude auf die Ankunft des Christuskindes in der Krippe spürbar.Willi Leiminer, der vor fast drei Jahrzehnten Dienst in der Grenzland-Kaserne verrichtet hat, begleitete mit seiner Gitarre den adventlichen Gesang im Wald und trug damit seinen Teil zum Gelingen bei.Kaplan Martin Popp schloss in das gemeinsame Gebet auch die Bitte an Gott ein, alle Soldaten, die sich im Einsatz befinden, wieder gesund in die Heimat zurückkehren zu lassen und ihren Familien die Kraft zu geben, die lange Abwesenheit eines geliebten Menschen so lange ertragen zu können.Der Geistliche dankte den Soldaten für ihren Einsatz für den Frieden. Den wahren Frieden in die Herzen könne aber nur Gott bringen. Mit dem einem gemeinsamen Vaterunser, dem Lied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" und einem Feierabendlied von Willi Leiminer schloss der besinnliche Teil dieser Waldweihnacht. Die Patenkompanie bewirtete ihre Gäste im Wald dann noch zu Glühwein, Punsch, Stollen und Lebkuchen.