Vermischtes Oberviechtach

04.12.2017

7

0 04.12.2017

Kinder sind geborene Forscher und Entdecker. Oft fehlen jedoch die Möglichkeiten und die Zeit, zu Hause mit den Großeltern und Eltern zu basteln und zu experimentieren. Um die offene und neugierige Haltung der Kinder zu nutzen, wurde das Projekt "SET - Schüler entdecken Technik" ins Leben gerufen, das an der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule gestartet ist.

"TfK - Technik für Kinder" Im Jahr 2010 wurde der Verein "TfK - Technik für Kinder e.V." gegründet. Jährlich erleben 6 000 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren, wie spannend und faszinierend Technik sein kann. Die Ziele des Vereins sind Förderung des technischen Nachwuchses und das Wecken der Begeisterung für Technik und Handwerk bei Kindern und Jugendlichen. So wird die Entdeckung der eigenen Talente und Fähigkeiten ermöglicht. Die Vernetzung von Schulen, Unternehmen und Universitäten ist von großer Bedeutung. Infos: www.tfk-ev.de. (weu)

Der Verein "Tfk - Technik für Kinder", initiiert von Diplomingenieur (FH) Heinz Iglhaut, will frühzeitig und nachhaltig für Technik begeistern. Spielerisch und ohne Lerndruck erfahren die Kinder der Ganztagsklasse fünf an sechs Nachmittagen, wie einfach Technik sein kann und wie viel Spaß es macht, wenn man mit eigenen Händen etwas gebaut hat. Drei Tutoren, Auszubildende von Irlbacher Blickpunkt Glas, unterstützen die Kinder beim Löten einer LED-Taschenlampe, eines Wechselblinkers und einer Sirene.Sowohl für die Schüler als auch für die Tutoren ergab sich eine win-win-Situation: Die Schüler fanden schnell Zugang zu den Azubis, die Auszubildenden Marco Scherr, Michael Haberl und Tobias Balk, die vor einiger Zeit selber noch Schüler an der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule waren, gewinnen Verantwortung und können sich persönlich weiterentwickeln. TfK-Botschafterin Susanne Freudenstein, Manuel Lischka von der Industrie-und Handelskammer, Irlbacher- Juniorchef Stephan Irlbacher, Wolfgang Sorgenfrei vom Personalwesen bei der Firma Irlbacher, Rektor Werner Winderl und Konrektor Dominik Bauer machten sich persönlich ein Bild vom Tatendrang der Fünftklässler.Diese führten voller Stolz ihre Taschenlampe vor und löteten gerade am Wechselblinker. Ziel des Kurses ist es auch, die Talente und Interessen der Kinder zu erkennen und zu fördern, um in ein paar Jahren den richtigen Berufsweg einzuschlagen, bestätigte auch Stephan Irlbacher. Rektor Winderl danke allen Organisatoren und Sponsoren dieses gewinnbringenden Projekts.Konrektor Bauer betonte die wichtige Kooperation der Schule mit regionalen Firmen, die an der Mittelschule auch durch die jährliche Berufswahlmesse sehr gefördert werde. Susanne Freudenstein und Manuel Lischka überzeugten sich in Interviews mit den Schülerinnen und Schülern, dass Technik Spaß macht und dass sie viel gelernt haben.