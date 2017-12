Vermischtes Oberviechtach

04.12.2017

Dass die Arbeit, die die Mitglieder der Gebietsverkehrswacht Oberviechtach und Umgebung über das ganze Jahr hinweg auch den Kommunen wichtig ist, zeigt sich bei der Jahreshauptversammlung. Gleich drei Bürgermeister sind anwesend. Ein Mitglied erfährt eine besondere Auszeichnung.

Zahlreiche Projekte

Silberne Ehrennadel

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung der Gebietsverkehrswacht Oberviechtach und Umgebung in der "Hammerschänke" in Lukahammer, wozu Vorsitzender Rudolf Leibl auch die Bürgermeister Heinz Weigl aus Oberviechtach, Bürgermeister Gerald Reiter aus Stadlern und zweite Bürgermeisterin Maria Baumer aus Winklarn begrüßen konnte.Wie Heinz Weigl als Sprecher der drei Bürgermeister herausstellte, leiste die Gebietsverkehrswacht über das ganze Jahr hinweg einen sehr wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf unseren Straßen. Die gute Zusammenarbeit mit den Schulen, der Polizei, dem ADAC- Ortsverband und den Kommunen sei aber für viele Bürger schon zur Selbstverständlichkeit geworden, wobei die ehrenamtliche Arbeit der Verkehrswacht nicht mehr gesehen werde. Deshalb müsse dies immer wieder vor Augen geführt werden müsse.Schließlich profitieren von dieser Arbeit alle Verkehrsteilnehmer, von den Kindergarten- und Schulkindern angefangen bis hin zu den Senioren über die Generationen hinweg. Nach dem ehrenden Gedenken an die Vereinsmitglieder bezifferte Leibl den Mitgliederstand mit 228, wobei seit Oktober des vergangenen Jahres 14 neu Vereinsmitglieder dazugewonnen werden konnten. Gut fände es der Vorsitzende, wenn sich gerade die Eltern der Kindergarten- und Schulkinder dem Verein als Mitglieder anschließen würde, gilt doch das ständige Augenmerk der Verkehrswacht ihren Kindern, was mit einer Mitgliedschaft gewürdigt werden könnte.In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte er an einen durchaus ereignisreichen Jahresablauf. Neben vielen weiteren Veranstaltungen und Organisationsmaßnahmen gehörten dazu die Verabschiedung der Schülerlotsen in der Doktor-Eisenbarth-Mittelschule, das Verkehrssicherheitstraining Motorrad und Auto mit insgesamt 80 Teilnehmern, das Projekt "Sicher unterwegs" sowie die "Aktion junge Fahrer" mit Überschlagsimulator, Reaktionstestgerät und Rauschbrillenparcours. Dazu kamen Plakataktionen, die Teilnahme am Bürgerfest in Oberviechtach, ein Schülerlotsenausflug nach Nürnberg mit 36 Teilnehmern und die Fahrradparcours im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Oberviechtach. Als sehr positiv bewertete Vorsitzender Leibl die Bußgeldzuweisungen der Staatsanwaltschaft Amberg, die weitere Investitionen in die Verkehrssicherheit möglich machen.Beim Tagesordnungspunkt "Beitragserhöhung" gab es eine kurze Diskussion, dann aber waren sich mit einer Gegenstimme alle Anwesenden einig, dass eine Beitragserhöhung von bisher sieben auf nun zehn Euro im Jahr maß- und sinnvoll sei. Den Höhepunkt dieser Versammlung bildete die Auszeichnung von Hans Kiesl. Der frühere Oberviechtacher Polizeichef arbeitet schon seit Jahrzehnten in der Vorstandschaft und im Verein an vorderster Front mit und, so Vorsitzender Leibl in seiner Laudatio, ist sich für keine Arbeit und für noch so großen Zeitaufwand zu schade.Ob beim Bürgerfest, beim Blaulichttag, beim Fahrradparcours, beim Verkehrssicherheitstraining, aber auch als Organisator von Festzügen bei Heimat- und Jubiläumsfesten, überall bringe Hans Kiesl sein Fachwissen als Repräsentant des Vereins ein, wofür ihn der Vorsitzende mit einer Dankurkunde und der silbernen Ehrennadel der Gebietsverkehrswacht auszeichnete. In seiner bescheidenden Art merkte Hans Kiesl zu dieser Ehrung an, dass er diese nur stellvertretend für alle, die ebenfalls tatkräftig mitarbeiten, entgegennehme.