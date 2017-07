Vier neue "Nachfolger" für die Ministranten am Altar

Vermischtes Oberviechtach

27.07.2017

-Wildeppenried. Jesus nachfolgen, Zeugen im Glauben sein und sich in den Dienst nehmen lassen: Diesem Ruf folgten alle vier Erstkommunionkinder in Wildeppenried. Nachdem sie sich in den Wochen zuvor unter der Leitung ihrer Oberministrantin (Judith Fleischer) und Mesnerin Ines Baumer auf diesen Dienst vorbereitet hatten, konnte Pfarrer Alfons Kaufmann (von links unten) Lena Gräbner, Leon Hammerer, Hanna Bayer und Maximilian Vogl in die große Schar der Messdiener aufnehmen. Voller Stolz nahmen die vier ihre gesegnete Ministrantenplakette entgegen. Auf dieser Plakette, so Pfarrer Alfons Kaufmann ist einmal das Pfingstereignis abgebildet, als die Jünger auszogen, um den Glauben zu verkünden und auf der anderen Seite das Gleichnis von der wunderbaren Brotvermehrung. "Schon damals hat sich Jesus selbst der Kleinsten bedient und sie in seinen Dienst genommen - so wie euch vier", so Kaufmann. Abschießend verabschiedete Pfarrer Kaufmann Anna Götz nach sechs Jahren und Alexander Fleischer nach sieben Jahren Ministrantendienst und dankte ihnen für ihren Einsatz. Bild: exb