Vermischtes Oberviechtach

26.11.2017

Altbürgermeister und Ehrenbürger Wilfried Neuber wartete bei der Jahreshauptversammlung des Gesundheitsvereins mit einem Vortrag über die stationäre Krankenversorgung in Oberviechtach auf. Dabei blätterte er 150 Jahre in der Geschichte zurück.

Demnach gibt es schriftliche Belege, dass König Ludwig II. im Jahr 1867 den Betrag von 3000 Gulden (etwa 30 000 Euro) für den Neubau eines sogenannten Distrikt-Krankenhauses in Oberviechtach bewilligte. Aus Kostengründen wurde aber zunächst nur das aus einem Raum bestehende Armenspital umgebaut und zwar auf 4 Zimmer mit 12 Krankenbetten. Ebenfalls aus Kostengründen habe der zuständige Bezirksarzt um jedes benötigte Einrichtungsstück kämpfen müssen. So 1868, als er zum Beziehen der wollenen Decken 14 leinene Betttücher benötigte, sowie eine Badewanne aus Zinkblech mit Ölfarbenanstrich. Aufgrund der damals vorherrschenden Armut sei der beabsichtigte Krankenhausbau - obwohl der Bauplan seit 1874 genehmigt war - immer wieder aus irgendwelchen Gründen hinausgeschoben worden, bis sich die Regierung der Oberpfalz zum wiederholten Male einschaltete. Im Frühjahr 1878 ging dann der Bau los und ein Jahr später wurde das Haus bereits in Betrieb genommen. Am 1. Mai 1890 übernahmen zwei Mallersdorfer Schwestern die Pflege. Elf Jahre später erfolgte der Anschluss an die Wasserversorgung; der Anschluss an das öffentliche Stromnetz kam erst 1916.1903 ging das Krankenhaus in den drei Jahre vorher neu gebildeten Landkreis Oberviechtach über. 1938 erfolgte eine Erweiterung nach Süden und 1948 wurde der Westflügel angebaut. Im Laufe der nachfolgenden Jahre wurde aber immer deutlicher, dass das Haus auf Dauer so nicht den Patienten und Ärzten zuzumuten war. Im Jahr 1966 beschloss der Kreistag unter Landrat Josef Zwick den Kauf verschiedener Grundstücke für einen Neubau. Zwei Jahre später wurde aufgrund der erkannten Notwendigkeit durch die Regierung der Oberpfalz ein Neubau für 220 Betten beschlossen und am 9. Juli 1970 in Anwesenheit des Ministerpräsidenten Alfons Goppel der Grundstein gelegt. Am 1. Juli 1972 ging der noch nicht fertige Rohbau in Folge der Gebietsreform in den neuen Großlandkreis Schwandorf über. In Betrieb genommen wurde das neue Krankenhaus an der Teunzer Straße dann im Jahr 1976. Die Bausumme lag bei 30 Millionen Mark.Neuber berichtete, dass der Krankenhaus-Förderverein am 11. April 1988 gegründet wurde. 1990 wurde die HNO-Belegabteilung und 1995 die Geriatrische Rehabilitation eröffnet. Im Jahr 2000 beinhaltete das Krankenhaus der Grundversorgung II Oberviechtach sechs Fachabteilungen (Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie, Gynäkologie und Geburthilfe, HNO und Geriatrische Rehabilitation) für insgesamt 150 Betten. 2009 eröffnete die Belegabteilung einer ambulanten Praxis (Orthopädie und Unfallchirurgie) durch Dr. Oskar A. Schmid.Im Jahr 2010 verkaufte der Landkreis Schwandorf das Krankenhaus Oberviechtach an Asklepios. "Nach turbulenten Jahren der Ungewissheit über die Zukunft steht das Krankenhaus jetzt auf beiden Beinen", sagte Wilfried Neuber. Momentan seien alle Betten belegt und mit zunehmendem Optimismus hoffe die Bevölkerung, dass es so bleiben möge und man auch in Zukunft auf das Familien-Krankenhaus zählen kann.