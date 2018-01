Vermischtes Oberviechtach

Die Skepsis der Organisatoren erweist sich als unbegründet: Ihr Entschluss, mit dem Kolpingball vom Pfarrheim ins Emil-Kemmer-Haus zu wechseln, wird belohnt. Bis in die Morgenstunden herrscht auf der Tanzfläche Hochbetrieb.

Viele Verein am Parkett

Faschingszeit in Fahrt

Schon zum Auftakt des Tanzvergnügens strahlen die Vorstandsmitglieder der Kolpingfamilie um die Wette: Der große Saal im Emil-Kemmer-Haus (Soldatenheim) war rammelvoll, die tanzfreudigen Gäste hatten gute Stimmung mitgebracht, die ersten Klänge der Band waren vielversprechend und auch die Speisekarte kündigte Gaumenfreuden an. Dieser "Schwarz-Weiß-Ball" hat noch immer seinen besonderen Reiz: Die Damen im festlichen Abendkleid, die Herren im edlen Anzug oder topmodisch mit Fliege und Hosenträgern zum edlen Hemd, prägten das Flair des Abends.Nach der ersten Tanzrunde hieß stellvertretender Vorsitzender Thomas Schwingl die Gäste willkommen, darunter auch Stadtpfarrer Alfons Kaufmann, Präses Kaplan Martin Popp sowie die Kolping-Sparten Theatergruppe, Spielmannszug, Tischtennis und Familienkreis, jeweils mit großen Abordnungen. Ein Gruß galt auch den Delegationen der Feuerwehren aus Oberviechtach, Lind und Obermurach, der Marianischen Männerkongregation, von Festspiel und CSU sowie den zahlreich vertretenen "Volkstänzern".Einen Glücksgriff hatten die Organisatoren mit der Band "Kein Problemfall" getan. Das Quartett stellte sich als "Schouhband" vor, weil alle Mitglieder bei ihren Auftritten eben "Schou" (Schuhe) tragen. Musikalisch vermochten sie mit Schlagern von früher und Chart-Hits von heute sowie mit Walzern, "Zwiefachen" und Klängen zu Standardtänzen zu überzeugen. Schunkellieder brachten die Gäste weiter in Stimmung, eine Polonaise bewegte sich über die Tanzfläche, und während es draußen schneite, rasten die Gäste im Saal "mit dem Bob" den Vergnügungshang hinunter und nahmen sogar ein paar "Hopser" und rasante Kurvenfahrten in Kauf.Für den Höhepunkt des Abends sorgte der erste große Auftritt der Tanzgruppe Grün-Weiß nach ihrer Premiere im Mehrgenerationenhaus. Von Beginn an zeigten die Aktiven, dass sich ihr Probenfleiß über das ganze Jahr hinweg gelohnt hatte. Die Tänzerinnen schwangen ihre Beine mit einer Präzision und Harmonie, die immer wieder den Beifall der Gäste herausforderte. Tanzmariechen Jana bewies, dass sie zu den Besten der Oberpfalz gehört, und nach dem Showtanz zum Thema "Geiz ist geil" kam die Garde um eine Zugabe nicht herum. Präsident Michael Welnhofer nutzte die Gelegenheit, um für den Auftritt beim Rosenmontagsball eine "besondere Überraschung" anzukündigen.Nach dem Abzug der "Grün-Weißen" gehörte das Parkett wieder den Gästen, die zu den unterschiedlichsten Musikrichtungen dem Tanzvergnügen frönten und diesen gelungenen Abend bis weit nach Mitternacht genossen. Mit dem Kolpingball hat der Oberviechtacher Fasching mittlerweile Fahrt aufgenommen. Nächste Zwischenstation ist am kommenden Samstag der Feuerwehrball in der Taverne in Lind.