Vermischtes Oberviechtach

17.07.2017

17.07.2017

Drei Schülerinnen des Ortenburg-Gymnasiums waren bundesweit das einzige Mädchenteam, das beim Wettbewerb "Invent a Chip" an die Universität Hannover geladen wurde. Ihre Projektidee ließ beim Verband der Elektrotechnik (VDE) aufhorchen.

Jury beeindruckt

250 Euro Preisgeld

Die drei Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe des Ortenburg-Gymnasiums schnitten hervorragend ab. Anja Bittner, Ramona Zilk und Elena Zimmer gehörten bundesweit zu jenen zehn Teilnehmer-Teams, die zum Praktikum an die Leibniz-Universität Hannover geladen wurden, die den Wettbewerb ausrichtet.Was hatte die Jury dermaßen beeindruckt? Die Schülerinnen sind dabei, einen Blindenhelfer-Chip zu entwickeln, der den Alltag sehbehinderter Menschen verbessern soll. Anlass war eine Beobachtung auf dem Christkindlmarkt, als ein blinder Mann fast gegen ein Schild gelaufen wäre. In ihrer Konzeption soll ein Mikrochip Abhilfe bringen, den die drei Jungforscherinnen designen wollen. "Dies könnte man bereits durch kabellose Kopfhörer, Abstands- und Thermomessungen und eine Brille und Blindenstock schaffen", erklärten die Schülerinnen dem Diplom-Ingenieur Werner Battke vom Verband der Elektrotechnik (VDE). Dieser richtet zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung diesen Wettbewerb aus.Battke vom VDE Nordbayern (Nürnberg) war bei seinem Besuch am Ortenburg-Gymnasium voll des Lobs für die drei Forscherinnen und ihren betreuenden Lehrer, Johannes Klug. Unter den zehn Schülergruppen, die nach Hannover reisen durften, waren die Oberviechtacher Schülerinnen das einzige Mädchenteam. Dort lernten sie am Institut für Mikroelektronische Systeme, wie sie ihre Projektidee mit einer Hardware-Beschreibungssprache umsetzen können. Sie müssen hierbei eine Unmenge von Schaltungselementen im Mikrochip verdrahten. Der Prototyp ihrer Blindenhilfe, die als Brille umgesetzt wird, muss bis 8. September fertig sein.Bundesweit beteiligten sich beim aktuellen Wettbewerb 112 Schulen mit 2143 Teilnehmern. Diese mussten, unabhängig vom Chip-Projekt, einen Aufgabenbogen (Physik und Informatik) bearbeiten. Das Ortenburg-Gymnasium war mit 66 Teilnehmern die drittstärkste Schule und bekam dafür von Werner Battke ein Preisgeld von 250 Euro, das in die Informatikausstattung fließt.