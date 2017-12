Vermischtes Oberviechtach

07.12.2017

Wird mein Kind den Schulstart gut schaffen? Welche Voraussetzungen sind dazu nötig? Um diese Fragen ging es beim Elternabend zum Thema "Schulfähigkeit" in der Aula der Doktor-Eisenbarth-Schule. Als "spannende Zeit vom Vorschulkind zum Schulkind" bezeichnete Rektorin Beate Vetterl diese Phase.

Eltern, Vertreterinnen der Kindergärten in Oberviechtach, Pullenried und Teunz sowie Lehrerinnen aus Teunz und Oberviechtach lauschten der Fülle an Information und Tipps. Zunächst erläuterte Polizeihauptkommissar Karlheinz Senft die Faktoren, die zu einem sicheren Schulweg beitragen. Da sich Kinder leicht ablenken lassen, sollten Eltern immer wieder auf Gefahrensituationen hinweisen. "Seien Sie Vorbild für Ihre Kinder. Gehen Sie den Schulweg mehrmals mit Ihrem Kind ab!", empfahl der Polizeibeamte.Auf die Frage "Ist mein Kind schulfähig?" ging Schulpsychologin Susanne Högerl-Woog ein. Sie erläuterte die Voraussetzungen, die das Kind zum guten Schulstart haben sollte. Neben dem körperlichen Entwicklungsstand spielen auch die soziale Kompetenz und die emotionale Stabilität eine große Rolle. Kognitive Lernvoraussetzungen sollten ebenso vorhanden sein wie motorische Fertigkeiten und Motivation.Gedächtnisspiele wie Memory oder "Kofferpacken" empfahl die erfahrene Pädagogin als Training, aber auch Reimen und Silbenklatschen. Viel Bewegung an frischer Luft, hüpfen, auf einem Bein stehen oder Rollerfahren sind für die Grobmotorik förderlich. Schneiden, basteln und falten, das bildet die Feinmotorik aus. Mengen bilden, bis Zehn zählen, Würfelspiele und Formen erkennen schulen die mathematische Vorstellung. Studienrätin Alexandra Bayer stellte die Möglichkeiten der Inklusion an der Grundschule vor und riet den Eltern, bei Problemfällen mit ihr in Kontakt zu treten. Abschließend stellte Rektorin Vetterl das Ganztagsangebot an der Grundschule vor.