Vermischtes Oberviechtach

01.08.2017

Sechs Monate lang standen "unsere" Soldaten als erstes Kontingent der NATO, zusammen mit anderen Soldaten unter dem Kommando von Oberstleutnant Christoph Huber mit ihrer Mission in Litauen im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit.

Wie immer wieder in den Medien berichtet worden ist, haben sie ihre Aufgaben mit Bravour erfüllt. Nun erwartet sie bei ihrer Heimkehr in dieser und der kommenden Woche an den Ortseingängen von Oberviechtach und Pfreimd eine "Willkommen-Überraschung". Über das ganze Jahr hinweg setzt sich der Außen- und Sicherheitspolitische Arbeitskreis (ASP) der CSU, insbesondere in den Regionen Oberviechtach, Neunburg und Pfreimd für die Belange der Soldaten der Bundeswehr im Allgemeinen und für die Soldaten der Region im Besonderen ein. Die Soldaten wurden während ihres Einsatzes in Litauen auch von MdB Karl Holmeier, von MdL Alexander Flierl und in einer privaten Reisetour nach Litauen auch von ASP-Vorstandsmitglied Reinhold Malzer besucht, worüber sie sich sehr freuten.Nun hat der ASP-Kreisverband bei der Rückkehr der Soldaten eine Solidaritätsaktion mit den hier stationierten Soldaten gestartet und an zwei Ortseingängen von Oberviechtach und Pfreimd jeweils ein Banner mit der Aufschrift "Unsere Soldaten- Willkommen dahoam" und dem Vermerk "Wir danken Euch" für die Litauen Rückkehrer angebracht.Da in den kommenden Wochen auch noch Soldaten von anderen Auslandseinsätzen zurückerwartet werden und die Soldaten für einige Zeit zu ihren Familien zurückkehren dürfen, wird der große "Rückkehrer Appell" in Oberviechtach erst am 19. Oktober abgehalten, wo neben der Bevölkerung auch unsere politischen Mandatsträger dabei sein werden.