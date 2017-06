Zahngesundheit hat hohen Stellenwert

Vermischtes Oberviechtach

Drei Kartons mit speziellen Prothesen-Zahnbürsten und Zahncreme übergab Dr. Siegfried Bücherl an das Alten- und Pflegeheim. Geschäftsführer Karlheinz Stoppa begrüßte die Aktion, bei der der gesundheitliche Nutzen der Bewohner im Vordergrund steht. Bücherl war 23 Jahre lang für die zahnärztliche Betreuung der Senioren zuständig und hat sie regelmäßig untersucht und behandelt. Das Putzen der Prothese und das Säubern des Mundes unterhalb des Zahnersatzes sei sehr wichtig, um Entzündungen vorzubeugen, so Dr. Bücherl. Dabei bevorzuge er als Experte Bürsten anstelle von Reinigungstabletten. Pflegedienstleiterin Katharina Schneider betonte, dass die Zahngesundheit der Bewohner stets hohen Stellenwert habe, um auch Folgeerkrankungen zu vermeiden. Sie regte eine Fortbildung durch den Zahnarzt für die Mitarbeiter an, die in Kürze stattfinden soll. Bild: weu