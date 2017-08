Zu Gast bei Freunden

Vermischtes Oberviechtach

16.08.2017

Die Handballer aus Oberviechtach pflegen seit über 30 Jahren eine Freundschaft mit dem TV Oberflockenbach im südwestlichen Odenwald. Jahr für Jahr kommen die "Flockis" zum Rasenturnier nach Oberviechtach. Und die Jugendlichen der HSG Weinheim/Oberflockenbach sind beim Beachhandballturnier in der Fichtenstadt. Da muss natürlich eine "Revanche" her.

Beste Stimmung

Völkerball gespielt

Der Gegenbesuch der Aktiven aus Oberviechtach folgte umgehend. 40 Jugendliche der Altersstufe der A- und B-Jugend sowie acht Betreuer waren zu Gast bei der Sportwoche in Oberflockenbach. Die Hinfahrt in den rund 350 Kilometer entfernten Stadtteil der Gemeinde Weinheim begann am Freitagnachmittag.Schon auf der Anreise war die Stimmung im großen Reisebus grandios. Nach der Ankunft in Oberflockenbach wurde das Quartier in der Sporthalle der Theodor-Heuss-Grundschule bezogen und die Akteure des Handballvereins begaben sich zur Disco auf dem Waldsportplatz, um gemeinsam mit den Gastgebern gesellige Stunden zu verbringen. Am Samstag frühstückte die Gruppe zunächst im Hotel-Gasthof "Rose", ehe es in das 50 Kilometer entfernte Darmstadt ging.In der Heimat des hessischen Ex-Fußball-Bundesligisten war vor allem die Altstadt mit ihrer Fußgängerzone das Ausflugsziel der Oberviechtacher Gruppe. Nach der Rückkehr nach Oberflockenbach standen die Handballspiele gegen die Vertretungen der HSG Weinheim/Oberflockenbach auf dem Programm. In den Altersstufen der weiblichen und männlichen B-Jugend sowie der weiblichen und männlichen A-Jugend entwickelten sich abwechslungsreiche Partien, die erst in den Schlussminuten zugunsten des HV entschieden wurden. Der Samstag klang beim Pizzaessen aus. Am Sonntagvormittag stand der sportliche Abschluss des Besuchs auf dem Programm.Vier Vertretungen aus der Fichtenstadt nahmen an den ersten Oberflockenbacher Völkerball-Meisterschaften teil und belegten die Plätze 3, 4, 5 und 6. Anschließend verabschiedeten sich die Oberviechtacher Handballer mit dem Versprechen "wir kommen wieder" in Richtung Heimat. Nach dem erneut erlebnisreichen und erfolgreichen Ausflug ist der sechste Besuch der "TV O-Sportwoche" im nächsten Jahr bereits gebucht.Der Dank der Besucher aus der Oberpfalz ging an die Handballer des TV Oberflockenbach um Andreas Klinger, die die Halle als Schlafunterkunft zur Verfügung gestellt hatten und die Fichtenstädter nicht nur mit Getränken versorgten, sondern auch jeweils das Frühstück organisierten.