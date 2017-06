Zur Stärkung der Gemeinschaft

Vermischtes Oberviechtach

Die Klassen begannen mit Rollenspielen zur Gemeinschaft, die im Anschluss von den Schülern reflektiert wurden. Die freie Meinungsäußerung, der gegenseitige Respekt und das Akzeptieren und Einhalten der Wohlfühlzone jedes Einzelnen stellten zentrale Aspekte der Übungen dar.

Weniger Gewalt

Vertrauensfall

Nach der "Pack ma's"-Multiplikatorenausbildung an der Doktor-Eisenbarth-Schule folgte die Umsetzung an der Schule. Lehrerin Anja Pongratz organisierte zwei Projekttage für die Ganztagsklassen 5 bis 7, unterstützt von Leiterin Tanja Fleißer.Die Stärkung der Gemeinschaft war übergeordnetes Ziel, denn in einer funktionierenden Gemeinschaft ist weniger Gewalt oder Mobbing zu erwarten. Diese Themen bestimmten auch die anschließenden Übungen, die mit den Lehrerinnen Corinna Plach, Alexandra Bayer, Evi Haberberger und Sozialpädagogin Maria Rötzer durchgeführt wurden. Die Erkenntnis, dass bei all den vielen Arten von Gewalt grundsätzlich das Opfer die Schwere festlegt, beschäftigte die Schüler sehr. Beim Spiel "Geschlossene Gesellschaft" erfuhren die Kinder hautnah, was es heißt, ausgegrenzt oder gemobbt zu werden.Ursachen und Folgen für das Opfer waren schnell zusammengetragen und Handlungsalternativen und Möglichkeiten der Unterstützung gefunden. Wie sich die Kinder in Gefahrensituation als Opfer oder Helfer richtig verhalten, wurde in Spielen wie dem "Tunnel" und vor allem einer simulierten Busfahrt geübt. Am zweiten Tag stand das Thema Vertrauen im Mittelpunkt. Nur die Klasse 6BG wagte den Vertrauensfall.Bei dem lässt sich ein Schüler rückwärts von einem Tisch in die Arme seiner Mitschüler fallen. Zum Abschluss beschäftigten sich die Kinder nochmals in verschiedenen Übungen mit dem Thema Gewalt. Die Verletzlichkeit des Körpers, die Bedeutung der Selbstkontrolle darüber, aber auch die Rolle von Schaulustigen und Zuschauern wurden deutlich. Ein "Ich habe nichts gemacht!", gibt es nicht mehr. Jeder Schüler erhielt eine Teilnahmebescheinigung. Alle Beteiligten waren sich einig, dass das "Pack ma's-Projekt - für eine Schule ohne Gewalt" zur festen Einrichtung an der Schule werden sollte.