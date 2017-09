Vermischtes Oberviechtach

19.09.2017

Mit einer ungewöhnlichen Ladung machte sich ein Lastwagen von Schönsee nach Rivne (Ukraine) auf den Weg. Neben der kompletten Ausstattung für zwei Operationssäle waren noch weitere Hilfsgüter geladen. Der Verein "Humanitäre Hilfe für die Ukraine" kann auf viele Unterstützer zählen.

Team startet später

Auch zwei Kinderheime

Oberviechtach/Schönsee. Da die Not und der Bedarf an Gerätschaften in Krankenhäusern, Sozialstationen und Kinderheimen bei jedem Besuch in der Ukraine immer wieder sichtbar wird, hat sich der Verein "Humanitäre Hilfe für die Ukraine in Bayern" heuer gleich zu zwei Hilfstransporten entschlossen. Der Weg für die zweite Lieferung wurde durch eine hohe Spendenbereitschaft sowie ein sehr gutes Ergebnis beim eigenen Verkaufsstand beim "Frauentag" in Stadlern ermöglicht.Bereits im Juni war die Organisation mit einer Hilfslieferung in die Ukraine gefahren. Nachdem das evangelische Krankenhaus in Regensburg aufgelöst worden ist, erhielten sie von dort nicht nur die Ausstattung von zwei kompletten Operationssälen, sondern noch weiteres medizinisches Gerät, das nun den Patienten in der Ukraine zugute kommt. Auch andere Firmen aus der Region stellten wieder großzügig Hilfsgüter zur Verfügung, so dass der Transport-Lkw bis in den letzten Winkel mit Hilfsgütern beladen werden konnte. Diese Hilfslieferungen, so Vorsitzender Anton Grauvogl, seien aber auch nur möglich, weil die Firma Irlbacher Blickpunkt Glas aus Schönsee dem Verein nun schon seit einiger Zeit unentgeltlich eine Lagerhalle zur Verfügung stellt. Hier können die Hilfsgüter bis zum nächsten Transport gesammelt und gelagert werden.Nach der Verladung am vergangenen Donnerstag machte sich der Lkw noch am gleichen Tag auf den Weg in die Ukraine. Einen Tag später trat das sechsköpfige Begleitteam unter der Führung von Anton Grauvogl in einem vom Autohaus Bauriedl aus Dieterskirchen zur Verfügung gestellten Kleinbus die Fahrt in Richtung Ukraine an, übernachtete in Polen und traf am Samstag in Rivne ein.Am Montag sind die Hilfsgüter dann im Krankenhaus, einer Sozialstationen und zwei Kinderheimen abgeladen worden. Und dort war die Freude über die wertvollen Gerätschaften aus Bayern wieder recht groß. Am Dienstag ist ein Empfang im Rathaus anberaumt worden, worüber auch das ukrainische Fernsehen berichteten wird. Im Reiseablauf ist wie immer auch ein Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs in Broniki eingeplant. Weitere Treffen mit liebgewordenen Freunden gehören mittlerweile ebenfalls dazu.Gestern wurde die Rückfahrt angetreten. Nach der Übernachtung in Polen werden die Helfer heute wieder zurück in der Oberpfalz erwartet.