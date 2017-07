Wirtschaft Oberviechtach

20.07.2017

27

0 20.07.201727

Um Hilfe leisten zu können, benötigen die Feuerwehren gute Gerätschaften. Ob Einsatzfahrzeug oder Rettungsspreizer, hier hat sich in der technischen Entwicklung einiges getan. Etliche Hersteller zeigten deshalb mit einer Ausstellung bei der Stützpunktfeuerwehr, wohin die Zukunft geht. Dabei weckten sie aber auch Wünsche.

Immer mehr wird auch von den Freiwilligen Feuerwehren eine große Professionalität im Einsatz verlangt. Neben einem guten Ausbildungsstand benötigt man dafür auch eine technisch hochwertige Ausstattung und Ausrüstung. Hier hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan.Den Brand- und Rettungsschutz der Bürger der Region hat sich die Stadt Oberviechtach schon immer etwas kosten lassen. Sie hat den Feuerwehrleuten die dazu nötigen Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften, die im Einsatzfall benötigt werden, zur Verfügung gestellt. Auch die Sicherheit der Frauen und Männer der neun Ortsfeuerwehren liegt dem Sachaufwandsträger besonders am Herzen. Deshalb wird auch darin Jahr für Jahr - maßvoll aber stetig - investiert. Das mag auch führenden Firmen aus ganz Deutschland, die Lösch- und Einsatzfahrzeuge und Brandschutz- und Rettungsgeräte herstellen bekanntgeworden sein. Kürzlich luden sie die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Schwandorf und darüber hinaus auf das Gelände der Stützpunktwehr Oberviechtach zu einer großen Ausstellung ein und informierten durch ihre fachkundigen Mitarbeiter über Fortentwicklungen, Neuerungen und Qualitätssteigerungen bei den Löschfahrzeugen sowie den Brandschutz- und Rettungsgerätschaften.Besonders genau begutachtet wurden die neuen Tank- und Löschfahrzeuge, bei der die Ausstattung keine Wünsche offen lässt. Doch die Beschaffung richtet sich eben nicht nur nach den Wünschen der Aktiven und der Feuerwehrführungskräfte, sondern auch nach dem Geldbeutel der Kommunen. Alleine bei den Rettungsspreizern und Rettungsscheren hat es in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung gegeben, da sie dem immer kompakter werdenden Fahrzeugbau angeglichen werden müssen, um wirkungsvoll Hilfe leisten zu können.Die Aussteller waren mit dem Interesse der über 120 Besucher sehr zufrieden und hoffen natürlich nun, dass bei ihnen schon bald das Telefon klingelt und einige Bestellungen eingehen.